Affligemse monnik (87) overleden na val in badkamer Historicus dom Wilfried was een van de laatste tien monniken Tom Vierendeels

02 januari 2019

19u51 0 Affligem De Affligemse monnik dom Wilfried Verleyen is op 87-jarige leeftijd overleden na een ongelukkige val in zijn badkamer. De man, die sinds 1949 toetrad tot de Affligemse abdijgemeenschap, stond vooral bekend als historicus en archivaris en was doctor in de geschiedenis. Hij was een van de laatste tien monniken van de abdij.

“Dom Wilfried had zoals gewoonlijk op zondag de mis van 7 uur voorgedragen”, vertelt heemkundige Ben Vermoesen uit Affligem. “In tegenstelling tot zijn vaste gewoonte om zich zaterdagavond te wassen, nam hij nu zondagochtend na de mis een douche. Uiteindelijk werd hij pas rond de middag bewusteloos aangetroffen. Omdat hij de mis van 7 uur voordraagt, gaat hij nadien niet naar hoogmis. Zijn afwezigheid wekte dus geen argwaan, maar toen hij voor het middaggebed ook niet kwam opdagen is de jongste monnik poolshoogte gaan nemen. De dom bleek gevallen te zijn in of aan zijn douchecel. Het is niet duidelijk of hij onwel is geworden of is uitgegleden. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en hij werd overgebracht naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat hij zijn nek had gebroken met een volledige verlamming tot gevolg en met geen enkele kans op herstel. Uiteindelijk zou door de verlamming ook de ademhaling wegvallen. Hij bleef dus gelukkig gespaard van die verstikkingsdood en heeft vermoedelijk niet afgezien. Hij bezweek op 1 januari in de loop van de namiddag aan zijn verwondingen.” Het overlijden komt hard aan bij de Affligemse communiteit.

“Op 18-jarige leeftijd stelde Herman Verleyen in 1949 de vraag om opgenomen te worden in de Affligemse abdijgemeenschap”, weet Vermoesen. “Na een voorbeeldig noviciaat werd hij door abt Benedictus tot monnik gewijd en koos hij voor de kloosternaam Wilfried. Op 26 december 1955 volgde zijn priesterwijding. Na studies aan het Sant Anselmo in Rome en de KU Leuven promoveerde hij in 1979 tot doctor in de geschiedenis. Dom Wilfried was vanaf 1960 een korte tijd leraar en nadien vervulde hij meerdere taken in de abdij. Maar het is vooral als historicus dat hij grote faam verwierf. Aangespoord door dom Cyprianus Coppens legde hij zich toe op de geschiedenis van de abdij. Jaar na jaar hield hij zich met deze materie bezig en dat resulteerde in meer dan 250 publicaties over personen en periodes van het Affligems verleden. In de loop der jaren verwierf hij een grote kring van medewerkers rond hem. Tot zijn laatste dag bleef dom Wilfried geboeid door de geschiedenis. Hij schreef nog altijd bijdragen voor meerdere tijdschriften. In de namiddag wandelde hij graag met zijn rollator naar het Religieus Centrum om te kijken of er nieuwe boeken lagen en als je hem ontmoette was zijn eerste zin: ‘Heb ik je al verteld dat..’. Dan sprak hij met enthousiasme over wat hij recent had gelezen of ontdekt.”

De begrafenis van dom Wilfried zal volgende week woensdag 9 januari om 10.30 uur doorgaan in de abdijkerk. Iedereen die de monnik een laatste groet wil brengen is welkom.

