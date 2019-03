Affligems Roemenië-comité viert 30ste verjaardag en stuurt 29ste hulpkonvooi naar Valea Wim De Smet

26 maart 2019

Het Affligemse Roemenië-comité stuurde zopas een volle vrachtwagen met hulpgoederen naar adoptiedorp Valea Chioarului.

De vrachtwagen bevat onder meer 25 afgedankte rusthuisbedden, 10 rolstoelen, zakken boordevol kledij, speelgoed en schoolgerief. “De goederen komen terecht bij de lokale bevolking en we bezoeken ook nog eens 70 alleenstaande of zieke mensen apart”, meldt drijvende kracht Freddy Van Hecke van het comité. “In Roemenië zelf gaan we ook nog koffie, olie en suiker kopen. Eigenlijk doen we er aan ziekenzorg.”

Het Roemenië-comité bestaat 30 jaar. Het was voormalig schepen en ereburger Leo De Ryck die ooit de samenwerking op poten zette. “Op het einde van de jaren ’80 had het communistische regime er concrete plannen om sommige dorpen gewoon te liquideren”, weet Van Hecke. “De plaatselijke boerenbevolking wilde men onderbrengen in grote buildings nabij de stad. Toen is het idee ontstaan om dorpjes te adopteren. Toen de revolutie uitbrak, stonden we hier in Affligem snel klaar om een hulpkonvooi naar Roemenië te sturen.”

Het Roemenië-comité richtte er destijds ook al een dispensarium op en vernieuwde ook enkele schooltjes in Valea. “Momenteel zijn de dorpjes leeg aan het lopen”, weet Van Hecke. “In Valea woonden vroeger 450 kinderen en jongeren. Vandaag zijn er dat nog 150. Veel jonge mensen verhuizen naar de stad waardoor de kleine dorpen in sneltempo vergrijzen.”

Omdat de samenwerking tussen Affligem en Valeo Chioarlului 30 jaar bestaat, volgt nog dit jaar een officiële ontmoeting. Ook burgemeester Walter De Donder en schepen Herman Steppe trekken dan naar Valea om die verjaardag te vieren.