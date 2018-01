Affligem Kermist in Bellekouterhal 30 januari 2018

De Bellekouterhal vormt komende zaterdag het decor voor het jaarlijkse evenement Affligem Kermist, een organisatie van het gemeentebestuur. De kermis wordt plechtig geopend om 15 uur, door belleman Jan Van Der Poorten. Nadien kunnen bezoekers er terecht voor een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de gemeente. Op het Bruisend Affligemplein staan de adviesraden klaar om hun werking voor te stellen. Voor de kleinsten is er een kinderdorp, terwijl de oudere kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen, een race-piste en een draaimolen. Tussendoor kan je aan standjes van de lokale middenstanders terecht voor een hapje en een drankje. Om 16 uur beginnen de optredens op het grote podium. De toegang tot het evenement is gratis voor alle inwoners van Affligem. (WDS)