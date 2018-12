Affligem heeft voortaan schepenen voor Erfgoed en Burgerparticipatie Nieuwe bestuursploeg verdeelt bevoegdheden Wim De Smet

09 december 2018

14u00 0 Affligem De nieuwe bestuursploeg in Affligem beschikt voortaan ook over een schepen die bevoegd is voor Burgerparticipatie en eentje voor Erfgoed.

De nieuwe bestuursmeerderheid van Walter De Donder, bestaande uit CD&V en Open VLD, beschikt over 16 van de 23 raadszetels en beschikt over een comfortabele meerderheid. Stemmenkanon Walter De Donder blijft burgemeester terwijl Open VLD twee schepenen levert. De liberale lijsttrekker Tim Herzeel wordt eerste schepen en krijgt de bevoegdheden Openbare Werken, Patrimonium, Lokale Economie en het nieuwe beleidsdomein Burgerparticipatie. “Veel inwoners willen sneller bij het beslissingsproces betrokken worden”, zegt Herzeel. “Stel dat er een nieuwe straat wordt aangelegd. Dan willen we de bewoners betrekken bij die plannen en hen niet pas inlichten als alles al beslist is. Zo kunnen we meteen rekening houden met hun verschillende wensen.”

Open VLD krijgt ook de derde schepen, Hans Cornand. Hij wordt bevoegd voor Financiën en Leefmilieu. Herman Steppe (CD&V) is tweede schepen en wordt verantwoordelijk voor Sport, Gelijke Kansen en Erfgoed. “Affligem lokt veel toeristen”, weet Steppe. “We hebben niet alleen de abdij, maar ook de vele hoeves, kapelletjes en ons hopveld lokt flink wat mensen naar hier. Ons erfgoed is belangrijk en we moeten daar veel aandacht blijven aan besteden.”

Vierde schepen wordt Greet Van Holsbeek (CD&V). Zij krijgt de beleidsdomeinen Toerisme, Onderwijs en Jeugd. Haar partijgenote Denise De Paepe wordt als vijfde schepen voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zeg maar het vroegere OCMW.

Opmerkelijk: de bevoegdheid Mobiliteit wordt gedragen door het voltallige college. “We willen een zo breed mogelijk gedragen beleid voeren”, zegt Walter De Donder daarover. “Mobiliteit is in de periferie van Brussel geen lachtertje. Het wegennet slibt dicht. Veel mobiliteitsvraagstukken hebben ook een link met andere bevoegdheden zoals Onderwijs, Jeugd of Senioren. We willen daar collegiaal beslissen.”

Leerkracht Gerda Van Geite (CD&V) wordt de komende 6 jaar voorzitter van de gemeenteraad. Zij volgt in die functie haar nonkel Paul Geeraerts op.