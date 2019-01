Aalst ‘annexeert’ stukje Affligem: plaatsnaamborden worden op grondgebied van buurgemeente geplaatst Wim De Smet

07 januari 2019

15u10 0 Affligem Burgemeester Walter De Donder (CD&V) eist dat het stadsbestuur van Aalst een reeks plaatsnaamborden weghaalt die, onterecht, op het grondgebied van Affligem staan. De borden kondigen de dorpskom van de Aalsterse deelgemeente Meldert aan. “Maar die borden horen niet op ons grondgebied thuis, dus moeten ze weg”, zegt De Donder.

Annexeert de stad Aalst stiekem een stukje Affligems grondgebied? Het lijkt er op van wel. Arbeiders van de stad Aalst plaatsten in het gehucht Doment acht plaatsnaamborden met de vermelding ‘Meldert Aalst’ op het grondgebied van Affligem. De borden staan in de Domentveldstraat, de Koeweidelos, de Domentstraat en de Langestraat. Het pittoreske Doment bevindt zich op de grens van de Affligemse deelgemeenten Essene en Hekelgem en de Aalsterse deelgemeente Meldert. “De grens tussen Affligem en Aalst bevindt zich in het midden van de Domenstraat”, weet burgemeester Walter De Donder (CD&V) van Affligem. “Maar de plaatsnaamborden van Aalst werden meters verderop op ons grondgebied geplaatst. Vermoedelijk gaat het om een vergissing maar toch moeten die borden verdwijnen. Doment is een mooi stukje Affligem, en bevat onder meer de waardevolle Koudenbergbeekvallei. Dat gebied gaan we niet zomaar afstaan aan Aalst (lacht).”

Volgens De Donder werd de stad Aalst al gevraagd om de borden te verplaatsen. “Op 28 augustus hebben we dat laten weten maar sindsdien is er nog niets gebeurd”, luidt het. “We geven Aalst nu nog een maand, tot eind januari, om die borden weg te halen. Tegen dan is de alcohol van de feestdagen verteerd, en moet dit probleem opgelost zijn. Haalt Aalst zijn borden niet weg, dan doen wij dat in hun plaats en kunnen ze ze komen afhalen in onze werkliedenhal. Maar zo ver wil het liever niet laten komen. Ik wil geen bordenoorlog opstarten.”

De omstreden borden kondigen de weggebruiker aan dat hij de dorpskom van Meldert betreedt of verlaat. “Maar je kan de dorpskom van Meldert niet inkomen als je je in een andere gemeente bevindt”, weet De Donder. “Ik vermoed dat dat de stad Aalst zijn hele grondgebied heeft afgebakend als bebouwde kom. Maar dat hun mensen niet meteen wisten waar precies de grenzen liggen.”

Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst hoeven ze zich in Affligem geen zorgen te maken over een mogelijk gebiedsuitbreiding van zijn stad. “Wij hebben ons hele grondgebied uitgebreid tot een zone 50”, meldt D’Haese. “Om dat duidelijk te maken aan de weggebruikers hebben we de borden van de bebouwde kom geplaatst. Dat is dus zeker geen annexatie want we hebben intussen al overleg opgestart om een oplossing te zoeken.”

“De grens van Meldert en Affligem loopt op een drietal plaatsen op de as van de rijbaan”, vervolgt D’Haese. “De ene kant is Aalst, de andere kant Affligem. Onze dienst Mobiliteit weet dat onze borden soms op Affligems grondgebied staan. We hebben al advies gevraagd over de mogelijk juridische gevolgen. Een mogelijke oplossing is dat we borden plaatsen met het symbool bebouwde kom maar zonder plaatsnaam. Een andere oplossing is om net voor het bewuste kruispunt de bebouwde kom op te heffen en na het kruispunt ze opnieuw aan te kondigen, maar dat maakt alles alleen maar ingewikkelder.”