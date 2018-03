'Zwerfvuil van de dag': een volle kluis PLICHTBEWUSTE BURGER DOET OPMERKELIJKE VONDST TOM VIERENDEELS

27 maart 2018

03u14 0 Affligem William Plas (71) heeft tijdens een rondje zwerfvuil opruimen een opmerkelijke vondst gedaan. Tussen de struiken vond hij een opengebroken, doch bomvolle kluis. Of die in de buurt gestolen werd, is voorlopig nog onduidelijk.

William, die in de omgeving van de drukke Bellestraat woont, is een plichtbewuste burger die regelmatig op pad gaat om zwerfvuil op te ruimen. Dan kom je al eens wat tegen, maar afgelopen zaterdag trok ook hij grote ogen. "We waren met twee koppels afval aan het opruimen in de Haezenweg en omgeving", vertelt hij. "Plots zag ik iets wat leek op een grote plastic bak. Het voorwerp lag in een bosje, verscholen tussen enkele braamstruiken. We moesten een kleine omweg maken om er te geraken, want vanaf het wegje kon je er niet bij. Toen we dat gedaan hadden, zag ik al snel dat het om een kluis ging. Geen kleintje, overigens. Er zat nog een elektrisch slot op, dus vermoedelijk werd die kluis open geslepen. Er zaten documenten in, zoals facturen en rekeninguittreksels. Maar ik heb er niet verder dan dat in zitten neuzen."





William alarmeerde wel meteen de politie. "Het klopt dat we een patrouille ter plaatse gestuurd hebben, en dat die de kluis meegenomen heeft", zegt Steven De Ridder, woordvoerder van de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke). "Het onderzoek naar de daders loopt, maar veel meer kan ik niet kwijt." Of er onlangs inbraken in de buurt waren waarbij een kluis gestolen werd, is evenmin duidelijk. Zelf vermoedt William dat de kluis afgelopen vrijdagnacht gedumpt werd. "De inhoud was volledig droog, wat wil zeggen dat die kluis niet in de regen gestaan heeft", legt hij uit. "Ik ben er trouwens donderdag nog gepasseerd met mijn honden, en toen heb ik niets gezien."





Elke week op pad

William is binnen het zwerfvuilproject peter voor zijn buurt. Die peters en meters, waarvan er zo'n twintig zijn in Affligem, krijgen enkele straten of een wijk toegewezen waar ze dan regelmatig afval moeten opruimen. De gemeente levert onder meer de nodige vuilniszakken, en komt die later ook weer ophalen. "Wekelijks verzamel ik in de Bellestraat alleen al zo'n vijftien flesjes en blikjes over een afstand van 150 meter", vertelt William. "Tweewekelijks trek ik er dan op uit om in de buurt zwerfvuil te verzamelen. De gemeente organiseerde afgelopen zaterdag de actie 'Lenteschoonmaak', met als doel ook andere inwoners te mobiliseren. Zo kwam het dat ik en mijn vrouw met nog een ander koppel aan de slag waren toen we de kluis vonden. Het is alleszins de eerste keer dat ik zoiets in de berm aantref."