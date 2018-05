"Sterke financiën maken fusie overbodig" 16 mei 2018

02u55 0 Affligem Affligem heeft geen fusie met een andere gemeente nodig. Dat stelde schepen Bert De Roeck (N-VA) bij de bespreking van de financiële resultaten van 2017.

"Om de tekorten uit het verleden weg te werken, hebben we deze legislatuur zwaar bespaard", klonk het. "Tegelijk konden we toch nog 20 miljoen euro aan investeringen doorvoeren. Onze uitgaven liggen momenteel lager dan in 2013, terwijl onze inkomsten in dezelfde periode met 1,7 miljoen euro gestegen zijn. Finaal sluiten we 2017 af met een zeer ruime autofinancieringsmarge van 1,66 miljoen euro, waardoor we in de toekomst blijvend kunnen investeren en tegelijk bepaalde belastingen kunnen afschaffen of verlagen."





De gemeentelijke schuld werd ook afgebouwd tot 630 euro per inwoner, waar het gemiddelde in Vlaams Brabant 1.162 euro per inwoner bedraagt. "De grootste besparingen hebben we gerealiseerd door de overdracht van ons afvalbeleid aan Ilva - waardoor we de huisvuilbelasting konden afschaffen - en de overdracht van het woonzorgcentrum Van Lierde aan de Zwartzusters uit Halle." (WDS)