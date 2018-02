"'s Avonds zie je ze uit riolen kruipen" GEMEENTE SCHAKELT BESTRIJDINGSFIRMA IN HONDJE STIERF AL AAN RATTENZIEKTE WIM DE SMET

27 februari 2018

03u01 0 Affligem De bewoners van de Langestraat en Bleregemstraat in Hekelgem hebben af te rekenen met een rattenplaag. "Bij valavond zie je de ratten uit de riolen kruipen en op straat lopen", vertelt Gunther Vanderhulst. "Ons hondje Benji is zelfs doodgegaan aan de rattenziekte." Het gemeentebestuur laat gif aanrukken om de dieren te lijf te gaan.

De toevloed van ratten in Affligem haalde vorige week de agenda van de gemeenteraad. Volgens oppositieraadslid Tim t'Kint voelen de ratten zich al wel langer thuis in de buurt van de Langestraat. "Vier maanden geleden al heb ik tijdens de gemeenteraad gevraagd om actie te ondernemen", zegt hij. "Als je weet dat de draagtijd van een rat 22 dagen bedraagt, dan zal het probleem er intussen niet kleiner op geworden zijn."





Dag en nacht

Gunther Vanderhulst (46) en Nancy Goetvinck (52) wonen in de Bleregemstraat, vlakbij het kruispunt met de Langestraat. "Je kan de ratten hier zien rondlopen, dag en nacht", vertelt Gunther. "Vorige week zat er nog zo'n beest onder onze auto. Veel mensen durven vooral 's avonds niet meer buiten komen omdat de ratten tot op hun terras of koertje komen. Die beesten voelen zich hier blijkbaar goed in hun vel. En ze permitteren zich elke dag een beetje meer."





Gunther en Nancy verloren hun hond Benji aan een rattenziekte. "Onze Benji, een 13 jaar oude Yorkshire, werd vorige week plots ziek", vertelt Nancy. "Dat beestje wou plots niet meer eten, zelfs zijn favoriete snoepjes moest hij niet hebben. Een dag later gaf hij bloed over. We zijn meteen naar de dierenarts gegaan. Maar Benjij was niet meer te redden. De dierenarts liet een bloedonderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat ons hondje besmet was met de rattenziekte, een dodelijke aandoening. Benji was een kerngezond hondje en in minder dan een week was hij dood." De hond van Nancy en Gunther raakte wellicht besmet met de ziekte nadat hij in aanraking kwam met uitwerpselen van de ratten. "Ratten laten op veel plaatsen uitwerpselen achter", weet Gunther. "En een hond doet niet liever dan overal te snuffelen. We vermoeden dat hij zo de ziekte heeft opgelopen. Vorig jaar hebben we ook een klein katje verloren. We hebben de doodsoorzaak van dat katje nooit laten onderzoeken maar de symptomen waren wel dezelfde als bij Benji."





Speciaal gif

Het gemeentebestuur belooft de rattenplaag aan te pakken. "We gaan een pilootproject opstarten om de ratten te verdelgen", zegt schepen Belinda Everaert (N-VA), bevoegd voor Dierenwelzijn. "We doen voor die klus een beroep op het bedrijf Blatella uit Lennik. Zij zijn gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte. En zo pakken we dit probleem ook op een professionele manier aan. We zullen niet alleen in de openbare ruimte maar ook op privéterrein moeten werken als we de dieren willen aanpakken. Maar 100 procent rattenvrij zullen we onze gemeente nooit krijgen. Dat is een utopie. Intussen kan ik de mensen aanraden om vooral geen afval te laten liggen. Want als de mensen zelf niet meewerken, gaan we het probleem nooit opgelost krijgen."