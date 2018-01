"Politiek alleen voor advocaten? Helemaal niet!" Burgemeester op het scherm en in Affligem. En graag ook de komende zes jaar WIM DE SMET

20 januari 2018

02u24 0 Affligem Hij is de burgemeester die burgemeester werd. In 'Samson en Gert' nog als acteur, in Affligem met 2.188 stemmen achter zijn naam. En ook bij de verkiezingen van dit jaar doet Walter De Donder (56) opnieuw een gooi naar de sjerp. "Niet alleen advocaten horen thuis in de politiek. Ook een vuilnisophaler of acteur heeft hier zijn plaats."

Walter De Donder heeft een drukke eindejaarsperiode achter de rug. Voor de twintigste verjaardag van Ketnet trok zijn vertrouwde cast naar het Sportpaleis, om er een reeks waanzinnige concerten te geven onder de noemer 'Throwback Thursday in het Sportpladijs'. Tienduizenden mensen gingen er uit de bol op de hits van Plop en Samson. "We hebben er telkens opgetreden voor 18.000 toeschouwers", vertelt hij. "Als je dan op het podium komt en die massa begint te roepen, dan doet dat iets met een mens. Joelende kinderen, dat zijn we al gewoon. Maar dit was een ander publiek, een ouder publiek. Volgens een technieker werden er tijdens het Sportpladijs meer decibels geproduceerd dan tijdens een optreden van Metallica. Dat is dus loeihard, hé. En het ging wel degelijk om het geluid dat uit de zaal kwam, niet uit de luidsprekers. Het publiek heeft alle liedjes meegezongen. Eigenlijk was dat een mooi orgelpunt in mijn carrière."





Je draait bijna dertig jaar mee bij Studio 100. Lukt dat fysiek allemaal nog een beetje?

"Als ik de lichten van het podium zie en het doek gaat open, dan voel ik me nog altijd 29. Maar ik voel ook, terwijl ik daar sta te springen, dat het iets moeilijker gaat. Ik ben ook helemaal geen sportman. Maar onze dansjuf zegt dat ik van rubber ben, omdat ze geen verschil ziet tussen vandaag en pakweg tien jaar geleden. Ik prijs me gelukkig dat ik dit allemaal nog kan doen. Die optredens zijn niet alleen fysiek, maar ook mentaal heel zwaar. Niemand vraagt zich af waarom een voetballer maar twee keer drie kwartier speelt. Wij brengen tot drie keer per dag een vertoning van anderhalf uur, en dan krijg je vaak nog te horen dat we maar enkele uurtjes gewerkt hebben."





Als welk personage word je het vaakst aangesproken: Plop of de burgemeester?

"Bij de burgemeester is de gelijkenis uiteraard veel groter. Maar als merknaam is Plop dan weer veel sterker. Als je aan vijf miljoen Vlamingen vraagt wie of wat Plop is, dan weet iedereen dat het om een kabouter gaat."





Komen er in jouw kantoor mensen binnen met clichégrappen zoals 'ik moest kloppen, want de bel doet het niet'?

"Dat heb ik tot op vandaag nog niet meegemaakt. Maar er zijn wel andere leuke anekdotes. Deze week zat ik nog samen met een architect uit Leuven om een bouwproject te bespreken. Die man beefde van de zenuwen, hij geraakte maar niet uit zijn woorden. Toen ik hem vroeg wat er scheelde, vertelde hij dat ik eigenlijk een jeugdidool van hem was. En dat hij van de slag niet meer wist hoe hij over het project moest beginnen. Dat is toch schitterend? Achteraf stond hij er ook versteld van dat ik goed op de hoogte ben van de reglementering inzake ruimtelijke ordening. Die man dacht dus echt dat hij met de burgemeester uit Samson en Gert te doen had. (lacht) Maar dat is niet onlogisch. In mijn jonge jaren keken alle kinderen - ik ook - naar Nonkel Bob. Voor mij was dat ook nooit Bob Davidse."





Jij bent ook de enige acteur die het tot burgemeester geschopt heeft.

"Ja, en ik ben al zeker de enige acteur die zijn hele leven een burgemeestersrol gespeeld heeft, en nadien ook effectief burgemeester werd. Daar ben ik wel trots op. Alleen Ronald Reagan deed beter. Hij was ook acteur, maar is president van de Verenigde Staten geworden. Dat was dus een iets sterkere prestatie."





De verkiezingen komen eraan. Voor jouw partij CD&V is dat vaak een triomftocht. Ook deze keer?

"Als het van mij afhangt wel. De kracht van mijn partij is dat we lokaal heel sterk verankerd zijn. Het zit in onze genen om tussen de mensen te staan en hen te helpen. CD&V'ers zijn vaak bezorgde, warme mensen. Ieder jaar komen we twee of drie keer samen met alle burgemeesters van mijn partij. Dan zie je dat er weinigen zonder buikje zijn. (lacht) Dat komt doordat wij gezellige mensen zijn die graag een pint drinken en tussen de bevolking staan."





Maar veel CD&V-afdelingen komen niet langer onder die naam op. Schrik van eigen vlag?

"Voor een deel wel. Nationale partijen en hun leidinggevenden hebben niet langer dezelfde uitstraling als enkele generaties geleden. De politieke merknamen zijn aan het verschrompelen. Dat zie je ook in de peilingen: de drie traditionele partijen zakken weg. Mensen zijn blijkbaar op zoek naar verandering. Kijk naar Frankrijk, waar een president verkozen werd die geen partij of structuur achter zich heeft. Hoelang gaat dat allemaal duren?"





Je bent nu acht jaar burgemeester in Affligem. Doe je er nog eens zes jaar bij?

"Dat is natuurlijk mijn bedoeling. Die acht jaar zijn voorbijgevlogen. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het allemaal gaat. Een cliché, maar het is wel zo. Ik weet ook zeker dat ons beleid van de voorbije jaren het beste is wat de gemeente kon overkomen. Als ik al onze realisaties moet opsommen... Er komt geen einde aan."





Op hoeveel zetels mikt je partij?

"Ik ga voor een absolute meerderheid. Vorige keer behaalden we tien van de 23 zetels. We mikken nu op twaalf zetels. Is dat hovaardig? Ik vind van niet. Als je je loopschoenen aantrekt voor een sprint, dan moet het je ambitie zijn om als eerste over de streep te komen. Als dat niet zo is, dan schenk je beter een druppeltje in en plof je neer in de zetel. Als je geen ambitie hebt, moet je uit de politiek stappen - vind ik. CD&V behaalde in 2000 amper vijf zetels. In 2006 waren dat er acht en in 2012 tien. Nu moeten we de lat op twaalf durven leggen. Dat is een gezonde ambitie."