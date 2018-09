"Na 25 brouwsels eindelijk beet" NIEUW BIER HOFMANN TRIPEL OP PUNT GESTELD IN HOF TER LINTHOUT WIM DE SMET

04 september 2018

02u38 0 Affligem Bitterzoet op je tong en een alcoholpercentage van 8,5. Brouwers Frank Peelman (43) en Bart Van Damme (44) hebben met hun nieuwe bier Hofmann tripel een smaakmaker te pakken. Het gerstenat werd op punt gesteld in het historische Hof Ter Linthout in Essene.

Frank Peelman en Bart Van Damme volgden vier jaar geleden een bierkennerscursus. Op die manier kwamen ze in contact met enkele brouwers. "En al snel kwamen we tot de conclusie dat we zélf ook wel eens een biertje wilden maken", vertellen Frank en Bart. "We volgden een brouwerscursus en begonnen onze eigen installatie samen te stellen. We tikten een tweedehands keteltje op de kop en investeerden vervolgens in een automatische brouwketel."





Twee maanden geduld

De twee vrienden gingen op goed geluk op zoek naar een nieuw recept. "We hebben zeker 25 proefbrouwels gemaakt om een nieuwe tripel te maken", luidt het. "Daar kruipt wat tijd in, want we moesten telkens twee maanden wachten vooraleer we konden proeven. Na drie jaar zijn we uiteindelijk op het juiste recept uitgekomen."





Uitvinder LSD

De nieuwe tripel kreeg de naam Hofmann. "Het bier is genoemd naar Albert Hofmann, een Zwitserse scheikundige die ooit de uitvinder was van de bekende drug LSD. Die naam hebben we gekozen, omdat we net op zijn verjaardag ons bier een eerste keer gebrouwen hebben. Zijn naam is ook onlosmakelijk verbonden aan de jaren 60 en de hippiecultuur."





De Hofmann is volgens de twee brouwers een 'tegendraadse, bitterzoete tripel' geworden. "We maakten gebruik van koriander, sinaasappelschil en zouthout", luidt het. "De Hofmann is voorlopig alleen bij ons te koop en in Hof Den Tuitelaar in Meldert. We hebben al 1.000 liter laten brouwen. Nu zijn we bezig met nog eens 2.000 liter."





Frank en Bart hun werkatelier bevindt zich overigens op een unieke locatie. Het Hof Ter Linthout in Essene, eigendom van Franks vader, heeft een rijk hopverleden. "De hoeve heeft een beschermde hopast. De vroegere varkensstal gebruiken we als laboratorium om onze bieren op smaak te brengen en in de historische ijskelder wordt het brouwsel gerijpt."