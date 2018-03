"Leo was echt een schone mens" EREBURGER EN SCHEPEN DE RYCK VERLIEST STRIJD TEGEN KANKER WIM DE SMET

29 maart 2018

02u31 0 Affligem Ereburger en eerste schepen Leo De Ryck (75) is gisterochtend rond 7 uur thuis overleden aan de gevolgen van botkanker. Hij genoot bekendheid als culturele en sportieve duizendpoot die aan de wieg stond van meer dan twintig verenigingen.

Leo De Ryck groeide op in Essene, maar verhuisde na zijn huwelijk naar de Blakmeers in Hekelgem. Hij ontpopte zich tot een sociaal geëngageerd man, die in 1982 ook in de lokale politiek stapte. CD&V kreeg er zo al snel een stemmenkanon bij. In 1994 behaalde hij zelfs 1.475 stemmen, al werd zijn partij toen wel naar de oppositiebanken verwezen. Zelf verdween hij na 2000 uit de politiek. Tijdelijk, evenwel. Want in 2012 stond hij opnieuw op de lijst en behaalde hij, na twaalf jaar politieke inactiviteit, meteen 919 voorkeurstemmen - het hoogste aantal na burgemeester en partijgenoot Walter De Donder. De Ryck werd eerste schepen.





Wandelende encyclopedie

Maar Leo De Ryck was lang niet alleen een politicus. Hij was ook - en vooral - een gedreven atleet, wandelaar, heemkundige, en een levende encyclopedie van weetjes over zijn gemeente. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van Heemkring Belledaal, de Affligemse Gidsen, het plaatselijke Roemenië-comité, wandelclub De Pajotten, en de Affligemse Recreatiesporters. Redenen genoeg om hem in 2010 te benoemen tot allereerste ereburger van Affligem. "Leo deed aan politiek, maar eigenlijk was hij een a-politiek figuur", zegt burgemeester De Donder. "Ik heb hem altijd beschouwd als een missionaris die de mensen graag hielp. Hij slaagde er ook in om tijdens wandelingen aandacht te hebben voor de kleine, vergeten dingen."





De Ryck was ook een man die altijd klaarstond voor anderen. "Mensen liepen zijn deur bijna plat", weet De Donder. "En nooit heeft hij een onderscheid gemaakt op basis van de achtergrond of ideologie van die mensen. De deur van zijn woning stond meer open dan dicht. En de garage achter zijn huis was volgestouwd met tientallen dozen vol archiefdocumenten en -foto's."





Altijd doorgaan

Ondanks zijn gezonde levensstijl kreeg Leo De Ryck in 2004 te horen dat hij aan prostaatkanker leed. Hij overwon de ziekte in 2010, maar werd enkele jaren later getroffen door botkanker. "De laatste jaren had hij het vaak moeilijk, maar Leo was nooit lastig of slechtgezind. Hij spartelde door elke tegenslag. Niet bij de pakken blijven zitten, altijd doorgaan. Dat was zijn levensmotto."





De uitvaartplechtigheid van Leo De Ryck vindt plaats in familiekring. "Hij was geen man van grote woorden of een geleerde uitleg. En het was zijn wens om ook op die manier te gaan. Ik ben niet echt verdrietig of ontroerd, maar vooral blij dat ik hem heb mogen kennen en zes jaar met hem gewerkt heb. Ik heb veel van Leo geleerd. We moeten dankbaar zijn dat we hem gehad hebben."