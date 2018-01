"En zeggen dat onze eerste bus na twee weken in panne stond!" Zestig jaar Rantour | DE CHAUFFEURS VAN RSCA EN DE RODE DUIVELS WIM DE SMET

25 januari 2018

02u24 0 Affligem Moeten onze Rode Duivels, de spelers van RSC Anderlecht of onze nationale volleybalteams de bus op? Dan is het er eentje van Rantour, de bekende Affligemse touroperator die nu al zes decennia op de baan is. Decennia waarin een stevige reputatie opgebouwd werd, ondanks het feit dat alles in 1958 begon met een oud Ford-busje dat twee weken later al in panne stond.

Rantour, het geesteskind van ondernemersfamilie Rollier. Het waren Antoine Rollier en zijn echtgenote Louise die, kort na hun huwelijk, een eerste autocar kochten. "In 1958, het jaar van de Wereldtentoonstelling in Brussel", vertelt Antoine, 87 jaar intussen. "Wij woonden in Denderleeuw en een buurman die duiven transporteerde, verkocht zijn bedrijf. Hij had ook een autobus waarmee hij de leerlingen van het plaatselijke atheneum rondreed. Zelf was ik beroepsmilitair, maar zo'n busbedrijf zag ik wel zitten. Die eerste bus, een Fordje, hebben we na veertien dagen al mogen vervangen. Compleet versleten. (lacht) Gelukkig hebben we snel een ander tweedehands exemplaar kunnen kopen."





Het bedrijf van Antoine en Louise werd omgedoopt tot Reizen Antoine, en ging van start met twee klanten. "We deden het transport voor het atheneum en om de twee weken stonden we ook in voor de verplaatsingen van de voetballers van Standaard Denderleeuw", gaat Antoine verder. "In de jaren die volgden, organiseerden we onze eerste reis. Bestemming: Lourdes. Daar reden we toen nog twee dagen over. Ook uitstapjes naar Scherpenheuvel kwamen erbij. Zowel ikzelf als mijn vrouw waren de vaste chauffeurs. Louise was één van de eerste vrouwen die met een bus kon rijden."





Restaurant Loanton

In 1962 verhuisde het bedrijf naar de Daalstraat in Teralfene, in 1968 werd de huidige site langs de Bellestraat in Essene aangekocht. Antoine liet er een grote stelplaats bouwen, terwijl aan de overkant van de straat de leegstaande Boplaco-villa aangekocht werd. Daar bouwde Louise restaurant Loanton uit, een samenvloeiing van haar naam en die van Antoine. Die zaak zou later overgelaten worden aan zoon Bruno, terwijl Kurt het autocarbedrijf op zich nam. "En intussen zit ik ook al dertig jaar in de familiezaak", vertelt Kurt. "We hebben het altijd zien groeien. In 1995 hebben we Cars Pierre uit Merchtem overgenomen - financieel een zware pil. Pierre had vijftien autocars, wij vijf. Maar we hebben die overname in tien jaar kunnen financieren."





De naam Rantour kwam er in 2000. "Door het samengaan van Reizen Antoine en Cars Pierre moesten we wel een nieuwe naam vinden", klinkt het. "'Rantour' werd eigenlijk uitgevonden door de drukker van onze publiciteitsfolders. Hij schreef op zijn dozen altijd 'Ran', wat stond voor 'Reizen Antoine'. Maar blijkbaar is het ook de naam van een oude zeegod. We vonden het wel goed klinken en bovendien krijg je 'Rantour' ook in alle talen uitgesproken. Dus die naam werd het."





Het familiebedrijf, dat vandaag 35 werknemers telt, bouwde in 2004 ook een opvallend nieuw hoofdkwartier in de Bellestraat. "We hadden op dat moment filialen in Merchtem, Gent, Aalst en Affligem. Maar door de opkomst van het internet begon de omzet te slinken. Daarom hebben we alle diensten gecentraliseerd in één groot gebouw, hier in Affligem."





Rantour is intussen de vaste chauffeur van RSC Anderlecht en de Rode Duivels. "Met Anderlecht hebben we in 1999 een samenwerkingsakkoord gesloten. Eén van onze chauffeurs had gehoord dat de vaste buspartner van de club ermee stopte. Hij bracht ons in contact met Michel Verschueren, we hebben een offerte ingediend en sindsdien zijn we er de vaste leverancier van autocars. Niet alleen voor het A-elftal, maar ook voor de jeugd- en vrouwenploegen. En daar zijn we echt wel trots op."





Derde generatie

Intussen wordt het bedrijf verder uitgebreid. Rantour telt vandaag vijftien autocars, twee limousines en twee mini-bussen. Die zijn samen goed voor 1,5 miljoen kilometer per jaar. En met Jill (27) en Kathy (38) is intussen ook al de derde generatie aan de slag. "We blijven rustig verder werken", aldus Kurt. "We hebben nu een aanvraag ingediend om de oude stelplaats af te breken en een gloednieuw gebouw neer te poten. Dat is nodig, want ook de autocarsector telt steeds meer internationale spelers."