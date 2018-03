"Eerste repetities waren heel geladen" BART NEEMT DIRIGEERSTOKJE OVER VAN WIJLEN JAN VERHAVERT WIM DE SMET

02 maart 2018

02u35 0 Affligem De muzikanten van De Katholieke Gilde hebben met Bart Van Neyghem (53) een nieuwe dirigent. Hij neemt de leiding over na het plotse overlijden van 'grote chef' Jan Verhavert, in augustus van vorig jaar.

Een tragedie was het, die 27ste augustus van vorig jaar in Liedekerke.Tijdens de inhuldiging van het kunstwerk op de rotonde aan de N208 zeeg Jan Verhavert, de bekende dirigent van koninklijke fanfare De Katholieke Gilde, roerloos neer. Verhavert, die van zijn muzikanten de bijnaam 'grote chef' gekregen had, werd getroffen door een hartaanval. Hulp kon niet meer baten. Voor de fanfare was de klap enorm. Tijdens de uitvaartplechtigheid bleek de Sint-Michielskerk in Hekelgem te klein om iedereen een plaatsje te geven.





De zoektocht naar een opvolger bleek al snel een moeilijke opdracht te zijn. Jan Verhavert was niet alleen dirigent, maar ook duivel-doet-al en uithangbord van zijn muziekvereniging. "We bleven verweesd achter, als een schip zonder kapitein", zegt voorzitter Marc Evenepoel over die periode. "Toch moesten we een vervanger vinden voor Jan, hoe moeilijk dat ook was."





Het toeval wil dat De Katholieke Gilde een concert met de wereldvermaarde Muziekkapel van de Gidsen georganiseerd had. "We vierden in september onze 125ste verjaardag met een optreden van de Gidsen", vervolgt Evenepoel. "Nadien zijn we aan de praat geraakt met Bart Van Neyghem, de solist op bastuba van de muziekkapel. Hij woont in de buurt en we hebben gepolst of hij geen interesse had. Maar we hadden nooit gedacht dat zo'n geweldige beroepsmuzikant als Bart deze uitdaging zou aangaan. Tot onze eigen verbazing liet hij ons weten dat hij het toch wou doen."





De nieuwe dirigent is afkomstig uit Opwijk, maar zijn huwelijk bracht hem naar Meldert, nabij de grens met Hekelgem. Bart is niet alleen solist bij de Gidsen, maar ook leraar koperinstrumenten, blaasinstrumenten en kamermuziek aan de academie van Anderlecht. Daarnaast is hij ook stichter en dirigent van de Brassband Bachus uit Lennik. "Eigenlijk had ik al een drukke agenda, maar aan deze vraag kon ik niet weerstaan", vertelt Bart. "Ik heb Jan Verhavert nog gekend als muzikant bij Bachus, maar we hebben elkaar ook enkele keren bij mij thuis ontmoet. Jan was niet alleen dirigent bij de fanfare, maar vooral ook een echte vriend van de muzikanten."





Vuurdoop

Bart heeft intussen al enkele repetities met de Hekelgemse fanfare achter de rug. "Voor veel muzikanten was het niet gemakkelijk om hier plots iemand anders te zien staan", vertelt hij. "Die eerste bijeenkomsten waren heel geladen. Of ik het nu goed of slecht deed: de muzikanten wilden eigenlijk Jan daar zien staan. Maar hij komt, spijtig genoeg, niet meer terug."





Op 17 maart, tijdens het jaarlijkse concert, staat Bart voor zijn vuurdoop. Voor het eerst sinds 1984 worden de muzikanten dan niet geleid door Jan Verhavert. Maar Bart heeft er vertrouwen in. "Ik dirigeer ook al meer dan dertig jaar", klinkt het. "Voor mij is het hanteren van die dirigeerstok een tweede natuur. Ik zal er staan tijdens mijn eerste concert met de Hekelgemse fanfare."