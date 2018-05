"'Den Bert' dik tegen mijn zin gesloten" LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE LAAT BEKENDE CAFÉBAAS GEEN KEUZE WIM DE SMET

05 mei 2018

02u51 0 Affligem Marc De Cock (67) heeft de deuren van zijn bekende café Den Bert, tegenover de kerk in Hekelgem, geruisloos gesloten. Hij baatte de zaak uit sinds 1982, maar kreeg nu te horen dat hij aan een levensbedreigende ziekte lijdt.

Marc sloot de deuren van Den Bert op 20 maart. Die dag werd hij opgenomen in het ziekenhuis en stelden de dokters vast dat hij lijdt aan uitgezaaide longkanker. "Enkele uren nadat ik het café gesloten had, hoestte ik plots bloed op", vertelt Marc. "In het ziekenhuis kreeg ik dan de zware diagnose te horen. Ik heb meteen beslist om het café te sluiten."





Hoe het nu verder moet, weet ook Marc niet. "Volgens de artsen gaat het om een zeer agressieve tumor", zegt hij. "De prognose is niet goed. Over twee weken moet ik opnieuw onder de scanner. Dan zullen de dokters kunnen zien of de chemotherapie werkt. Pijn heb ik niet, maar ik voel dat ik kortademig ben. Daar had ik ook al gedurende de hele winter, maar ik zag er geen erg in."





"Ik heb dit café altijd heel graag opengehouden", vervolgt Marc. "Zondag en maandag waren mijn sluitingsdagen, en kon ik zelf eens op stap. De rest van de week opende ik om 15 uur, sluiten vaak pas na 3 uur 's nachts. Eigenlijk had ik dit nog jaren willen doen, maar het is me dus niet gegund. Ik berust in mijn lot. De sluiting van mijn café is dik tegen mijn zin, maar ik had geen andere keuze. Ik moet nu aan mijn gezondheid denken. Bovendien ben ik erg moe door de chemo."





Geen Sinksenkermis

Ook tijdens de Sinksenkermis, een jaarlijkse publiekstrekker in Den Bert, blijft het café dicht. "De eerste keer sinds 1951", klinkt het. "Al die drukte hoeft nu niet voor mij. Bovendien lokt de kermis ook niet meer de grote massa van vroeger. Mensen gaan niet zo vaak meer op café. De tijden zijn veranderd... Ik heb hier heel veel mooie momenten gehad en aan anekdotes ook geen gebrek. Maar een goede cafébaas moet kunnen zwijgen, hé. (lacht)"





Marc stond al sinds 1982 onafgebroken achter de toog van Den Bert, het café dat genoemd werd naar zijn vader Albert De Cock. "Mijn ouders hebben deze zaak overgenomen toen ik één jaar oud was", vertelt hij. "Ik ben hier dus opgegroeid. Na het overlijden van mijn vader, heb ik het café dan overgenomen. Voordien combineerde ik het café ook al met een job als chef-kok, onder meer in restaurant Bellemolen - waar ik ooit zelfs twee Michelinsterren kreeg. Later heb ik mijn eigen restaurant geopend: de Oude Molen. En toen de handelshuurovereenkomst daar afgelopen was, heb ik het café overgenomen."