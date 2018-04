"Consul van een land dat ik nog nooit bezocht" Gemeenteraadslid heeft er een op zijn minst merkwaardige functie bij WIM DE SMET

21 april 2018

02u45 0 Affligem Affligems gemeenteraadslid Tim t'Kint (47) mag zich voortaan ereconsul van Vanuatu noemen, een eilandengroep in de Stille Oceaan. De functie is onbezoldigd, maar hij geniet voortaan wel een beperkte vorm van onschendbaarheid. "En zeggen dat ik zelf nog geen voet in Vanuatu gezet heb", klinkt het. "Maar het is wel een hele eer en tegelijk plezant om deze rol op mij te nemen."

Vanuatu ligt tussen de Fiji-eilanden en Nieuw-Caledonië. Het land telt 270.000 inwoners, die verspreid over 82 eilandjes leven. "Wie vanuit Parijs naar Vanuatu vliegt, zit al snel 20 tot 23 uur op het vliegtuig", aldus t'Kint (N-VA). "Als Vlaming kan je eigenlijk niet veel verder van huis zijn. Vlieg je verder dan Vanuatu, dan ben je al aan het terugkeren. Deze zomer ga ik zelf een eerste keer naar daar. Het is een prachtig land, met veel onbewoonde eilandjes. Vanuatu telt twee grote steden, de rest van de bevolking woont in kleine dorpjes met rieten hutten."





Hoe wordt een gemeenteraadslid uit Affligem plots ereconsul van een onbekend en afgelegen land?

"Dat is een lang verhaal. In 1997 wilde ik mijn eigen website uitbouwen, maar de domeinnamen tim.be en tim.com waren niet meer beschikbaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een domeinnaam uit een ander land, en zo ben ik bij Vanuatu uitgekomen. De domeinnamen uit dat land eindigen op .vu. Dat kwam mij goed uit, want toen was ik als lokaal politicus actief bij de intussen teloorgegane VU. De naam tim.vu was nog vrij en dus liet ik die registreren."





Maar door een domeinnaam te registreren word je toch geen ereconsul?

"Nee, maar ik ben vanaf dat moment wel opzoekingswerk gaan verrichten. Zo kwam ik te weten dat Vanuatu ontdekt werd door de Spanjaarden. Maar het werd later een kolonie van twee landen tegelijk. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden er een condominium van gemaakt, een soort staat met gedeelde soevereiniteit. Pas in 1980 is Vanuatu onafhankelijk geworden. Omdat ik me als één van de weinigen verdiept had in het land, vertelde ik mijn verhaal op café tegen een kennis. De echtgenote van die man was toevallig in contact gekomen met de ambassadeur van Vanuatu in Brussel. Ze hebben maar vijf of zes ambassadeurs in het buitenland, waarvan eentje in Brussel om de contacten met Europa te onderhouden. Toen de ambassadeur weet kreeg van mijn interesse in zijn land, heeft hij me uitgenodigd op de ambassade in Brussel. Het contact was zeer hartelijk. En sindsdien word ik altijd uitgenodigd wanneer een minister uit Vanuatu op bezoek komt in ons land. Op een dag vroeg de ambassadeur me of ik niet als consul aan de slag wou gaan. Hij heeft vervolgens mijn dossier overgemaakt aan het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een officiële akte waarin Vanuatu plechtig vraagt om mij te erkennen als consul. Ook de burgemeester van Affligem moest zijn akkoord geven. Uiteindelijk verscheen mijn benoeming in het Staatsblad. Ik heb ook een officiële oorkonde - met een gouden schildje - gekregen als bewijs dat ik voortaan consul van Vanuatu ben."





Welke taal spreek jij met die mensen?

"Vanuatu heeft drie officiële talen: Frans, Engels en de creoolse taal Bislama. Die laatste is eigenlijk de voertaal. Maar omdat het land ooit deel uitmaakte van Frankrijk en Groot-Brittannië, wordt er dus ook Frans en Engels gesproken. Dat maakt de contacten op de ambassade ook gemakkelijker. Vanuatu is trouwens een land dat, net als België, een culturele breuklijn heeft. Al gaat het hier dus om een breuklijn tussen Frans- en Engelstaligen. De Franstaligen zijn meer op het Westen gericht, terwijl de Engelstaligen nationalistischer en socialistischer stemmen. Vandaag wordt het land geleid door een stabiele regering die gedomineerd wordt door de Franstaligen."





Wat is jouw taak nu als consul?

"Ik ga proberen om de interesse in het land te vergroten, en tegelijk enkele bedrijven naar daar te laten overkomen. Ook op toeristisch vlak kan Vanuatu best wat promotie gebruiken. Het is een prachtig, afgelegen land. Per jaar reizen slechts duizend mensen vanuit Europa naar Vanuatu. Dat is te weinig en dat moeten er meer worden. Deze zomer ga ik een eerste keer op bezoek en mag ik op de thee bij de president."





Tot slot: is jouw functie als consul eigenlijk bezoldigd?

"Nee, en dat wil ik ook niet. Het levert me geen enkel financieel voordeel op. Vanuatu is trouwens een arm land. Ik vind het mooi als ik iets kan teruggeven. Het enige opmerkelijke voordeel is dat ik voortaan een zekere vorm van onschendbaarheid geniet. Als ik onderweg ben voor zaken die verband houden met mijn consulaat, dan mag ik in principe niet gearresteerd worden. Ook een huiszoeking mag niet zonder toestemming van de ambassade. En ik heb ook een plaatje met 'Corps Consulaire' meegekregen dat ik op mijn auto kan aanbrengen. Dat is best plezant en uniek, maar ik blijf daar eigenlijk heel rustig bij."





Meer over Vanuatu

politiek