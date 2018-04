"Alles wijst voorlopig op wiegendood" VIER MAANDEN OUD BABY'TJE OVERLEDEN BIJ ONTHAALMOEDER WIM DE SMET & TOM VIERENDEELS

26 april 2018

02u31 0 Affligem Bij een onthaalmoeder in Affligem is deze week een baby'tje overleden. De oorzaak is voorlopig nog niet honderd procent geweten, maar het lijkt te gaan om wiegendood. Zowel de ouders als de onthaalmoeder krijgen psychologische bijstand.

Wiegendood komt tegenwoordig nog maar zelden voor in ons land, al sterven er jaarlijks toch nog altijd meer dan tien kindjes aan. "De onthaalmoeder heeft de vier maanden oude baby levenloos aangetroffen in zijn wiegje", valt bij het parket Halle-Vilvoorde te horen. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden ter plaatse. Maar hun tussenkomst kon niet meer baten. "De MUG-arts gaat uit van wiegendood", klinkt het nog bij het parket. "Voor alle zekerheid hebben we wel nog een wetsdokter en medewerkers van het labo ter plaatse gestuurd. Er werd ook ook al een autopsie uitgevoerd. Die heeft uitgewezen dat er geen sporen van geweld of kneuzingen zijn. Het onderzoek loopt nog, maar voorlopig lijkt het dus inderdaad om wiegendood te gaan."





Niets of niemands schuld

Wiegendood is de term die gebruikt wordt wanneer een ogenschijnlijk gezond baby'tje onverwacht overlijdt, zonder dat men een lichamelijke afwijking of oorzaak kan vaststellen. Niets of niemands schuld, dus. Vorige week overleed ook al een vier maanden oude baby in Heist-op-den-Berg. Het aantal gevallen van wiegendood is de jongste decennia sterk afgenomen en tegenwoordig is het volgens Kind&Gezin zeldzaam geworden. Maar het kan helaas nog altijd gebeuren. De laatste bekende gegevens dateren uit 2014, toen er in Vlaanderen veertien baby's overleden. In 1993 waren dat er nog 118. Enkele aanbevelingen hebben dat cijfer teruggedrongen, waaronder 'op het ruggetje laten slapen', niet roken in de buurt van de baby en het kind niet te warm te slapen leggen. Maar zelfs al worden die aanbeveling strikt gevolgd, dan nog valt wiegendood nooit helemaal te voorkomen.





"Dit is het ergste wat iemand kan overkomen", zegt Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van de Pajottenlandse voorziening inzake opvang voor kinderen (Pavok vzw). Dat is een onafhankelijke organisatie die erkend is door Kind&Gezin. "Heel tragisch, zowel voor de ouders als de onthaalmoeder. Zij zijn enorm aangedaan door deze droevige gebeurtenis. Wij staan allemaal klaar om hen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Zo hebben we al een externe dienst aangetrokken om de onthaalmoeder psychologisch bij te staan in het verwerkingsproces. Ook de ouders van de andere kindjes kunnen hier eventueel terecht. Het medisch en gerechtelijk onderzoek zal nog een tijd in beslag nemen. Zo volgt er nog een onderzoek in het labo, in de hoop zo de doodsoorzaak te achterhalen. Al kan die bij wiegendood nooit voor honderd procent achterhaald worden. In ieder geval twijfelen wij niet aan de getroffen onthaalmoeder, die zowel met de ouders, onze dienst en onze maatschappelijk werksters altijd een zeer goed contact gehad heeft."