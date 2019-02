‘Affligem Kermist’ met kleuterdorp en tal van optredens WDS

01 februari 2019

13u50 0 Affligem De Bellekouterhal vormt zaterdag het decor voor ‘Affligem Kermist’. Om verkeersdrukte in de Bellestraat te vermijden, roept het gemeentebestuur de inwoners op om zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Affligem Kermist is de voorbije jaren uitgegroeid tot een feestelijke traditie. De Bellekouterhal wordt gevuld met drank- en eetstandjes, tal van attracties voor kinderen, infostandjes van de adviesraden en een podium waarop een resem optredens plaatsvinden. Belleman Jan Van der Poorten opent de kermis om 15 uur. Voor de kleinsten is er een apart kleuterdorp met springkastelen en een race-piste. De iets oudere jeugd kan zich uitleven op de draaimolens of zich laten schminken. Op het podium staan optredens gepland van Portatief, Blitz, Starshifter, Orkest Bazar en de Schlagershowband.

De grote parking aan de Bellekouterhal wordt voorbehouden voor mindervaliden. Wie met de auto komt, moet zijn of haar voertuig in de omliggende straten zien kwijt te raken. De Lijn legt extra kermisbussen in. De bus doet de drie deelgemeenten aan en stopt om de 20 minuten aan de Bellekouterhal. Een busrit kost 1 euro.