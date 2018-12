Actiecomité organiseert eigen informatieavond over windmolens Toon Verheijen

07 december 2018

18u09 2 Het nieuwe actiecomité Windstil organiseert midden december een eigen informatievond over windmolens. Met een eigen website en facebookpagina maakt het ook duidelijk dat het zich niet zomaar zal neerleggen bij de huidige plannen. “De dichtst gelegen woning ligt zelfs op 250 meter afstand.”

Toen kort na de verkiezingen een brief van de iniatiefnemende bedrijven Mintjens Group, Fingo en Tri in de bus vielen over de plannen voor de windmolens, ontstond er al snel protest. Deze vier turbines zijn ingetekend op het bedrijfsterrein van Etap (Tri), op twee terreinen van Fingo en op een weiland in Zoersel (Mintjens Group), gelegen naast het voetbalveld van KFC Eendracht dat aansluit bij het industriegebied. Op de informatievergadering van de bedrijven en Encon kwamen heel wat verontruste buurtbewoners polshoogte nemen. Ook de burgemeesters Harry Hendrickx van Malle en Liesbeth Verstreken van Zoersel kwamen net als heel wat schepenen luitseren.

Eigen informatieavond

De nieuwe actiegroep Windstil neemt nu het heft in eigen handen. “Deze windturbines situeren zich in de onmiddellijke nabijheid van Westmalle, Oostmalle en Zoersel”, vertelt Lieve Decorte. “De bebouwde kom van Malle ligt op driehonderd meter van de dichtstbijzijnde turbine. De dichtste woning staat zelfs op 250 meter van een windmolen van 200 meter hoogte. Er zijn genoeg studies die aantonen dat windturbines een zeer zware impact hebben op de leefomgeving zoals de geluidshinder, de gezondheidsrisico’s, de hinder door slagschaduw en de invloed op fauna. Daarom organiseert Windstil een infoavond in het Provinciaal Vormingscentrum. Op deze avond zullen ervaringsdeskundigen, een dokter en verschillende experten inzake windenergie, geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheid en natuur, de impact van windturbines op onze leefomgeving uitvoerig komen toelichten.” De avond start om 19 uur.

Onderzoek

Het actiecomité wil duidelijk maken dat het absoluut niet tegen het principe is van welke vorm van hernieuwbare energie dan ook. “Het enige wat we vragen is dat er voldoende afstand wordt gehouden van woningen en scholen. Er wordt wel gezegd dat we kunnen participeren in het project, maar dat vrijwaart nog altijd niet onze gezondheid.” Het comité schermt ook met richtlijnen die in het buitenland wordt opgelegd. Zo zou in Duitsland de afstand tot een woning minstens tien maal de lengte van de tiphoogte zijn. In dit geval in Malle en Zoersel dus twee kilometer. Ook in Polen is dat de norm. In Denemarken zijn heel wat project on hold gezet in afwachting van de resultaten van een gezondheidsstudie. De gemeente was onlangs in een mededeling ook duidelijk. “Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving. De slagschaduw van de wieken, beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinder die windturbines met zich meebrengen. Al deze aspecten moeten grondig worden onderzocht. De gemeente heeft geen principiële bezwaren in dit dossier, maar het college van burgemeester en schepenen wil wel alle hinderaspecten grondig laten onderzoeken en bekijken welke maatregelen nodig zijn om ze tot een absoluut minimum te herleiden.”