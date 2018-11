Zwarte kruispunten worden conflictvrij gemaakt AWV start vannacht met werken aan verkeerslichten Ben Conaerts

14 november 2018

15u10 0 Aartselaar Vanaf vannacht start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan vijf kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk. De verkeerslichten worden aangepast om de kruispunten maximaal conflictvrij te maken. Vooral tijdens de weekends van 24 en 25 november en van 1 en 2 december wordt hinder verwacht.

Het AWV start met werken aan vier kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en aan één kruispunt in Wilrijk. Concreet gaat het om de kruispunten van de A12/N177 met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan.

“De verkeerslichten op deze kruispunten worden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer die sinds deze zomer stelselmatig wordt uitgerold”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van het AWV. “De werken omvatten zowel aanpassingen aan de lichtenregelingen als aanpassingen aan de verkeerslichteninfrastructuur. Dankzij deze ingrepen zullen de kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt kunnen worden.”

97 ongevallen

Tussen 2014 en 2016 vonden er op al deze kruispunten samen 97 ongevallen plaats. In meer dan 75 procent van de gevallen ging het om ongevallen tussen auto’s of auto’s en vrachtwagens die door de onoverzichtelijke verkeerssituatie met elkaar in aanrijding kwamen. Na uitgebreid studiewerk worden nu een aantal aanpassingen doorgevoerd die deze conflicten onmogelijk moeten maken en de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger moet maken.

“Zo krijgt verkeer komende van de Boomsesteenweg (N177) dat linksaf wil, vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor wil. Verkeer komende uit de zijstraten heeft voortaan ook niet meer gelijktijdig groen. Op die manier vermijden we conflicten tussen verkeer dat uit twee tegengestelde richtingen komt en bijvoorbeeld wil afslaan naar de A12. Verder hebben linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers niet meer tegelijkertijd groen.”

Afslagverbod

Aan het kruispunt van de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef met de Boomsesteenweg werden de voorbije dagen al bijkomende aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren. De oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco wordt weggenomen en verplaatst naar de nabijgelegen oversteek aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, die volledig conflictvrij zal worden geregeld.

“Een noodzakelijke maatregel daar is een afslagverbod instellen”, aldus Schoenmaekers. “Verkeer uit de Terbekenhofdreef zal niet meer rechtstreeks de A12 kunnen opdraaien richting Brussel, maar zal een s-beweging moeten maken langs de verkeerslichten aan de Atomiumlaan. Aan de oostzijde wordt ook een uitstulping aangelegd om de oversteekplaats verder te beveiligen.”

Hinder

Vanaf vannacht beginnen de voorbereidende werken met beperkte hinder op de kruispunten. Deze werken worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Overdag blijft de hinder voor gemotoriseerd verkeer beperkt, ’s nachts moet het verkeer op de A12 en op de Boomsesteenweg op de zijwegen in één richting van twee naar één rijstrook.

De meeste hinder wordt verwacht tijdens het laatste weekend van november en het eerste weekend van december. Dan worden de nieuwe lichtregelingen en de nieuwe infrastructuur per kruispunt in gebruik genomen. De verkeerslichten worden uitgeschakeld en er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk op de A12 en de Boomsesteenweg over één rijstrook. Bovendien worden de zijwegen van de kruispunten afgesloten, waardoor er geen kruisend verkeer mogelijk is. De werken gebeuren overdag en nemen één dag in beslag per kruispunt.