Zonnetij veilt kunst voor Music for Life Ben Conaerts

13 december 2018

13u24 0 Aartselaar Het woonzorgcentrum Zonnetij pakt vrijdag uit met een kunstveiling voor Music for Life. Zo’n veertig kunstwerken worden er per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar de vzw Demiclowns.

“We hebben een aantal kunstenaars gezocht die hun werken wilden laten veilen voor het goede doel”, zeggen organisatoren Wendy Van Damme en Leen Derboven. “Maar we hadden nooit gedacht dat de belangstelling zo groot zou zijn. Zodra we de oproep op Facebook lanceerden, is de bal stevig aan het rollen gegaan. Collega’s, hobbyisten, sympathisanten: allemaal sprongen ze mee op de kar en waren ze bereid een kunstwerk te schenken. Op zes weken tijd hebben we ongeveer veertig werken bij elkaar gekregen.”

Onder die verzameling kunstwerken bevinden zich heel wat pareltjes. “Onze directeur ontving via een anonieme schenking een werk van Anton Pieck en een replica van Salvador Dali”, legt Wendy uit. “Het merendeel bestaat uit schilderkunst, al hebben we ook een aantal foto’s, een bronswerk en een papierkunstwerk te koop. Mia Moortgat, bekend als gemeenteraadslid voor CD&V en zelf ook hobbykunstenares, heeft twee eigen werken geschonken. Hoeveel de veiling gaat opbrengen, is een groot raadsel. Het is pas de eerste keer dat we dit doen. Maar we hopen op een grote opkomst.”

De opbrengst van de kunstveiling gaat integraal naar de Demiclowns, een vzw die animatie brengt voor personen met dementie. “We hebben vorig jaar de Demiclowns op bezoek gekregen en gezien wat zij bij onze bewoners teweeg kunnen brengen”, klinkt het.

De veiling opent vrijdag om 18.30 uur en vindt plaats in WZC Zonnetij. Ze wordt in goede banen geleid door Christophe Moyersoen van het Aartselaarse veilinghuis Moyersoen en bijgewoond door notaris Peter Dehandschutter. Iedereen kan een bod komen uitbrengen. De toegang bedraagt 2 euro.