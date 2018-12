Zo Maar Aartselaar kruipt weer op de planken Ben Conaerts

10 december 2018

14u36 1

Zo Maar Aartselaar kruipt opnieuw op de planken voor een theatervoorstelling. De vriendengroep, die zich al meer dan veertig jaar inzet voor het goede doel, brengt deze keer ‘Haal de was maar binnen’, een komedie van Luc Kerkhofs in een regie van Ludo Segers.

Ten huize De Mulder gaat het niet meer zo best sinds het vervroegd pensioen van vader Lou. Een echtscheiding hangt in de lucht, maar dat is tegen de zin van sommige van de kinderen. Het gevolg: discussies en heel wat hilariteit met daarbij nog een opdringerige buurvrouw en een zorgbehoevende bomma.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december, telkens om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Op zondag is er ook een voorstelling om 14.30 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via de website www.zomaaraartselaar.be.