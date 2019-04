WZC Zonnewende zoekt vrijwilligers Ben Conaerts

08 april 2019

Het woonzorgcentrum Zonnewende is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen in de cafetaria of bij activiteiten voor de bewoners. Het gaat onder meer om uitstapjes, voorleesmomenten of animatie. Wie graag de handen uit de mouwen steekt en anderen een leuke tijd bezorgt, kan zich kandidaat stellen. Dat kan via tel. 03 870 55 70 of info@wzczonnewende.be.