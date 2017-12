Woning moet wijken voor aanleg nieuw voetpad 02u41 0 Aartselaar De aanleg van het voetpad in de Barones de Borrekenslaan komt weer een stap dichterbij. Een van de drie woningen die de realisatie in de weg stond, wordt gekocht en gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe voetpad. "De makeover van de de Borrekenslaan moet ten laatste in 2021 een feit zijn", zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

De gemeente wil al ruim twee jaar een voetpad aanleggen in de Barones de Borrekenslaan. Drie woningen in de bocht naar de Kontichsesteenweg stonden het plan echter in de weg. Zij werden immers gebouwd nog voor het rooilijnplan in de jaren '60 is goedgekeurd en hebben als enige huizen in de straat nog een eigendom tot aan de goot. Voor de aanleg van het voetpad moet er dus telkens een stukje onteigend worden. Recent is echter een van de drie woningen te koop komen te staan en heeft de gemeente beslist via Igean de woning aan te kopen voor een bedrag van 750.000 euro.





"Het gaat om de woning met de grootste voortuinstrook, die staat op twee percelen. Het is onze bedoeling de woning af te breken en de twee kavels apart te verkopen voor nieuwbouw. Maar we zorgen er wel voor dat de voorste strook voor de aanleg van het voetpad in ons bezit blijft."





Zichtbaarheid

"Uit de eerste berekeningen blijkt dat deze operatie breakeven kan draaien, dus het kost de gemeente niets. Meer nog, we besparen een onteigeningskost die volgens de landmeters van Igean op 40.000 euro werd geschat", zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).





"De akte kan normaal eind januari worden getekend. Zodra dat achter de rug is, kan onze groendienst alle struiken en bomen in de voortuinstrook al gaan rooien. Daardoor zal de zichtbaarheid in de bocht aanzienlijk verhogen", zegt Lambrechts. "Tegen 2020 willen we werk maken van de onteigening van de twee woningen ernaast. De makeover van de de Borrekenslaan - met ook een vernieuwing van de riolering - moet ten laatste in 2021 een feit zijn als we aanspraak willen maken op de subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)." (BCOR)