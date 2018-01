Winterhappening voor 'Kom Op Tegen Kanker' 26 januari 2018

Een aantal deelnemers van het jaarlijkse fietsevenement '1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker' organiseert op zondag 28 januari een winterhappening aan de parochiekerk Sint-Jan in de Koekoekstraat. Je kan er tussen 14 en 17 uur gaan deelnemen aan een wandeling van vijf of tien kilometer. Na de wandeling is er kinderanimatie en kan je in de parochiezaal genieten van een drankje en een hapje. De opbrengst van de winterhappening zal gebruikt worden als inschrijvingsgeld voor de '1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker', die gereden zal worden tijdens het hemelvaartweekend. Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro, inclusief één consumptie, en zijn te verkrijgen bij kapsalon Jenialé in Schelle. (BCOR)