Winnaars bebloemingswedstrijd ontvangen prijs Ben Conaerts

30 november 2018

De gemeente Aartselaar heeft de prijzen uitgereikt van haar jaarlijkse bebloemingswedstrijd ‘Mooier Aartselaar’.

Daniel Janousek en Ludo Houtmeyers zijn de winnaars in de categorie ‘kleine tuin’. Zij behaalden beiden een uitstekende score van 92,92%. Daniel Janousek behaalde ook 95,83% in de categorie ‘gevel- en balkonversiering’, de hoogste punten in deze reeks. In de categorie ‘grote voortuinen’ won Eddy Hellemans, met een mooie score van 88,33%. In de categorie ‘ecologische voortuinen’ ging Tania Van den Bossche met de eerste prijs lopen: zij behaalde 81,25%. Patrick Verbist won met zijn tuin ten slotte de publieksprijs, die deze editie voor het eerst werd toegekend.

Alles bij elkaar namen 102 inwoners aan de bebloemingswedstrijd deel. Iedere deelnemer ontvangt naast een diploma een waardebon tussen 50 en 7,50 euro die hij kan opkopen bij een van de planten- en bloemenzaken in Aartselaar.