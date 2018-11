Werken kruispunten A12 vertraagd: weekends met meeste hinder schuiven een week op Ben Conaerts

22 november 2018

12u47 0 Aartselaar De werken aan de verkeerslichten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk vorderen trager dan gepland. Daardoor schuift de indienstneming van de nieuwe lichtenregelingen en -infrastructuur – die de grootste hinder zal veroorzaken – een week op naar de eerste twee weekends van december.

Sinds twee weken voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Met aangepaste lichtenregelingen en infrastructuuraanpassingen worden de zwarte kruispunten veiliger en maximaal conflictvrij gemaakt. Maar omwille van de koude nachttemperaturen vorderen de slijpwerken voor de tellussen wat trager dan gepland. Daardoor zal de ingebruikname van de nieuwe lichtenregeling en -infrastructuur een week opschuiven.

Deze werken waren voorlopig gepland tijdens het laatste weekend van november en het eerste weekend van december, maar worden nu uitgesteld naar de eerste twee weekends van december. Op zaterdag 1 december wordt gewerkt aan het kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg, op zondag 2 december aan het kruispunt met Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Op zaterdag 8 december volgt het kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat, op zondag 9 december kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat en het kruispunt met Terbekehofdreef en Atomiumlaan.

“Tijdens deze weekends zal de verkeershinder het grootst zijn”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “De verkeerslichten gaan dan tijdelijk uit en er is enkel doorgaand verkeer mogelijk op de A12 en de Boomsesteenweg (N177) over één rijstrook. De zijwegen van de kruispunten zijn ook afgesloten waardoor er geen kruisend verkeer mogelijk is. De werken gebeuren overdag en nemen één dag in beslag per kruispunt.”

Het verschuiven van de weekends heeft geen invloed op de reeds lopende voorbereidende werken. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt: overdag is er geen hinder voor het gemotoriseerd verkeer, ’s nachts moet het verkeer op de A12 en de N177 soms over één rijstrook in plaats van twee. Aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, waar de werken wat uitgebreider zijn, wordt op de A12 en de N177 ook overdag afwisselend één rijstrook ingenomen.