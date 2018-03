Werken Kleistraat-Oever lopen twee maanden vertraging op 07 maart 2018

02u31 0 Aartselaar De werken Kleistraat-Oever lopen twee maanden vertraging op. Dat is volgens schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) te wijten aan een probleem met de gunningen. Oppositiepartij NAP kaartte de situatie aan tijdens de voorbije gemeenteraad.

"Na analyse van het studiebureau en van Pidpa bleek dat de laagste rechtmatige bieding hoger lag dan het gebudgetteerde bedrag", legt Lambrecht uit. "Daarom kon de financieel beheerder geen visum geven om de aannemer aan te stellen. Op de jongste gemeenteraad hebben we een budgetwijziging doorgevoerd, zodat er wel voldoende krediet is om de werken te kunnen gunnen. Maar om die reden hebben we dus nog niet met de aannemer samen kunnen zitten om de timing en de fasering van de werken te bespreken. Daardoor hebben we ook nog geen infomoment kunnen inplannen voor de buurtbewoners. Nu het budget door de gemeenteraad is aangepast, hoop ik dat weldra te kunnen doen."





De werken Kleistraat-Oever hadden normaal gezien al deze maand van start moeten gaan. Nu is de verwachting dat in mei de schop in de grond zal gaan. (BCOR)