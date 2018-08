Werken Kleistraat nemen aanvang 08 augustus 2018

02u45 0 Aartselaar Deze week zijn de langverwachte riolerings- en verfraaiingswerken in de Kleistraat en Oever aangevat. De werken gaan van start ter hoogte van het sportcentrum en zullen nog tot het najaar van 2019 duren.

Er komt onder meer een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat wateroverlast bij hevige regenbuien moet vermijden en de waterkwaliteit in de waterlopen verbeteren. Daarnaast wordt de weginfrastructuur heringericht en comfortabeler en veiliger gemaakt. Zo worden wegversmallers gebruikt als snelheidsremmers en wordt langs beide zijden een voetpad en een enkelrichtingsfietspad aangelegd. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 255 werkdagen, zodat het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2019. Het hele project kost ruim 6 miljoen euro en komt tot stand met de financiële steun van Pidpa, de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).





Groeningenlei aangepakt

"De aannemer pakt de werken gefaseerd aan", zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). "In de eerste fase neemt hij het stuk van de Kleistraat tussen het sportcentrum en de Groeningenlei onder handen. Deze fase zou tegen midden oktober afgerond moeten zijn. Het sportcentrum zal tijdens deze fase per auto enkel via de Oever-Kleistraat te bereiken zijn. Voor voetgangers en fietsers blijft het sportcentrum toegankelijk vanuit alle richtingen. Er wordt een tijdelijke toegang voorzien op de hoek Kleistraat-Groeningenlei. Dat er geen hinder zal ontstaan, is een utopie. Maar samen met de aannemer doen we er alles aan om die hinder zoveel mogelijk te beperken."





(BCOR)