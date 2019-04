Werken in Pierstraat op 15 en 16 april Ben Conaerts

12 april 2019

15u18 0

Op maandag 15 en dinsdag 16 april worden er in de Pierstraat dringende herstellingswerken uitgevoerd ter hoogte van de Lindenboslaan. Tijdens de werken is de Lindenboslaan enkelrichting en zal er in de Pierstraat slechts alternerend verkeer mogelijk zijn. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten opgesteld.