Werken in Oudestraat 13 maart 2018

Er worden deze week werken uitgevoerd in de Oudestraat in Aartselaar. De straat is nog tot en met donderdag 15 maart afgesloten voor alle verkeer dat van de N177 afkomstig is. Je kan een omleiding volgen langs de Kontichsesteenweg of de Atomiumlaan. Je kan via de Oudestraat wel nog in enkelrichting de N177 bereiken (BCOR)