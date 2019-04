Werken in Kontichsesteenweg van 15 tot 19 april Ben Conaerts

12 april 2019

Aan de Kontichsesteenweg worden er volgende week sleufwerken uitgevoerd ter hoogte van tankstation Gabriëls en de parking van Aldi. De werken starten op maandag 15 april en duren tot en met vrijdag 19 april in beslagen. In die periode is er hier slechts alternerend verkeer mogelijk. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Er wordt wel een aparte doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.