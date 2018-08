Werken in Cleydaellaan 07 augustus 2018

Van woensdag 8 augustus tot dinsdag 14 augustus vervangt Aquafin de putdeksels in de Cleydaellaan ter hoogte van het kruispunt met de Helststraat. Tegelijkertijd zijn er kabel- en sleufwerken op het kruispunt Antwerpsesteenweg (N 177) met de Cleydaellaan. Om de hinder te beperken en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, is er tijdens deze periode alleen verkeer toegelaten in de Cleydaellaan, tussen N177 en de Helststraat, in de richting van Hemiksem. Wie richting de N177 en A12 rijdt, moet de omleiding volgen via de Helststraat. Ook wie vanuit de Buerstedelei of de Rozenlaan richting de N177 en A12 wil, volgt best de omleiding via de Helststraat. (BCOR)