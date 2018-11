Werken aan verkeerslichten A12 Ben Conaerts

05 november 2018

Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan verschillende kruispunten aan de A12 en parallelweg N177 in Aartselaar. De werken zullen enkele weken in beslag nemen.

De werken omvatten naast grondkabelwerken ook slijpwerken en boringen. Het uiteindelijke doel is om de verkeerslichteninfrastructuur te verbeteren of de huidige verkeerslichten te vervangen door nieuwe exemplaren.

In de week van 19 november zal er ook ‘s nachts gewerkt worden. Tussen 20 en 6 uur zullen de verkeerslichten dan per kruispunt volledig buiten werking zijn op de kruispunten met de Bist/Langlaarsteenweg, Leugstraat/Vluchtenburgstraat, Guido Gezellestraat/Helststraat en Kontichsesteenweg/Cleydaellaan. Tijdens deze nachtelijke werkzaamheden kan je de A12/N177 niet kruisen en is er enkel doorgaand verkeer mogelijk. Ook voor voetgangers en fietsers is het kruisen van de A12 dan niet mogelijk.

Voor en tijdens de werken zal een duidelijke signalisatie aangebracht worden om de omleiding aan te duiden.