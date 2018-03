Werken aan gasleiding in Dijkstraat 22 maart 2018

Op dinsdag 27 maart zal er vanaf 6 uur geluidshinder zijn in de Dijkstraat en omgeving door het reinigen van een gasleiding. Deze werken worden uitgevoerd door de firma Air Liquide. Het lawaai zal geleidelijk afnemen in de namiddag. De werken brengen geen gevaar mee voor de bevolking noch omgeving en hebben geen invloed op de normale toevoer van gas, water en elektriciteit. Vanaf woensdag 28 maart en donderdag 29 maart zal de leiding terug in dienst genomen worden met minimale geluidshinder tot gevolg. (BCOR)