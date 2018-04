Wandelapp moet meer toeristen lokken 16 april 2018

02u41 0 Aartselaar De Streekvereniging Zuidrand zet de digitale middelen in om toeristen naar de Antwerpse zuidrand te lokken. Voortaan kunnen gezinnen die de groene en historische troeven van Edegem en Aartselaar willen ontdekken, daarvoor gebruikmaken van een interactieve wandelapp.

Nadat de wandelapp eerder al werd gelanceerd in Kontich, waren gisteren de gemeenten Edegem en Aartselaar aan de beurt. "De app is ontwikkeld voor gezinnen met weetgrage kinderen tussen 5 en 13 jaar", zegt Anke Spans van de Streekvereniging Zuidrand. "Gebruikers moeten samen met een detectiveduo een spannend mysterie oplossen. Dat kan door onderweg opdrachten uit te voeren en weetjes en tips te verzamelen."





In Edegem moet je 'het mysterie van de vervloekte kasteeldochter' proberen op te lossen, met als startplaats het Kasteel Hof ter Linden. In Aartselaar kan je aan het sportcentrum in de Kleistraat vertrekken om het 'mysterie van de geheimzinnige ijskelder' te onderzoeken. Aan het vertrek of onderweg komen de deelnemers horecazaken waar ze kennis kunnen maken met lokale producten. De app is gratis te downloaden via de Google of de Apple Appstore.





De lancering van de wandelapp ging in Edegem overigens gepaard met een boomplantactie. In het kasteeldomein van het Hof ter Linden werden 2.500 nieuwe boompjes aangeplant. (BCOR)