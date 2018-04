Wafeltjes brengen (overal in Vlaanderen) geld op IEDEREEN VERKOOPT WAFELTJES DANKZIJ AARTSELAARS BEDRIJF BEN CONAERTS

18 april 2018

02u24 0 Aartselaar Als een club, vereniging of school aan je deur wafeltjes of truffels komt verkopen, is de kans groot dat die zoetigheden uit Aartselaar komen. Al tien jaar laat Wafeltjes.be half Vlaanderen op die manier een centje bijverdienen. "De winstmarge is minstens 100 procent," zegt zaakvoerder Tom De Saeger (43).

Stel: je vereniging heeft nood aan extra inkomsten. Dan kan je op een veilige manier geld in het laatje brengen door de wafeltjes te verkopen van Wafeltjes.be. Alle wafeltjes worden gemaakt bij een ambachtelijke bakkerij in Tubize en komen daarna terecht in het depot van Wafeltjes.be in Aartselaar. De dozen worden ofwel daar afgehaald, ofwel een dag later geleverd. Op drukke dagen gaan er 30.000 dozen vlotjes binnen en buiten.





"Het zal je niet verbazen dat mijn dochters hier graag op bezoek komen", glimlacht zaakvoerder Tom De Saeger. "Ze weten dat ze regelmatig een wafeltje mee naar huis mogen nemen. Maar zelf zit ik zeker niet elke dag te smullen. Daarnet moest ik voor de foto van een wafeltje bijten. Wil je geloven dat dat voor mij al een tijdje geleden was?"





Al tien jaar laat Wafeltjes.be de Vlaming wafeltjes verkopen om een centje bij te verdienen. Je kan gerust stellen dat half Vlaanderen van deur tot deur gaat met de lekkernijen uit Aartselaar.





Winstmarge: 100 procent

"We hebben ongeveer 5.000 verschillende kopers", zegt De Saeger. "Dat gaat van scholen, sportclubs, verenigingen, hobbyclubs en dierenasielen tot mensen wiens huis is afgebrand en die elke financiële steun kunnen gebruiken. Wie onze wafeltjes verkoopt, heeft een winstmarge van minstens 100 procent."





De verkoop stijgt ieder jaar nog met zo'n 30 à 40 procent. Zelfs het buitenland begint stilaan te lonken. "Voor vele verenigingen, scholen en clubs is de wafeltjesverkoop een jaarlijkse traditie geworden. Veel kopers zijn zo aangestoken door het eerdere succes dat ze elk jaar terugkomen. Daarenboven heb je ieder jaar nog een heel aantal nieuwe kopers. Vooral van september tot december zijn het voor ons drukke maanden. Enerzijds zit je met de start van het schooljaar en zijn er daarvoor blijkbaar heel wat centjes nodig. Anderzijds beginnen mensen geld in te zamelen voor Music for Life of voor de '1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker'."





Intussen draait het al lang niet meer om wafeltjes alleen. Via Wafeltjes.be kan je ook snoepzakjes, truffels, zeevruchten, frangipanes, marsepein en kokosrotsjes aan de man brengen. Speciaal voor de paasperiode zijn er zelfs zakjes met paaseitjes ter beschikking. "Als er vraag naar is en het is een makkelijk product om mee te werken, willen we het in ons gamma opnemen. Zolang het maar in dezelfde lijn ligt als onze wafeltjes. Of ik de Vlaming niet aanzet tot meer snoepen? Ik zet hem vooral aan tot het verdubbelen van zijn euro's", lacht Tom De Saeger. "Een standaard doos met wafeltjes is te bestellen vanaf 2,08 euro en wordt meestal verkocht vanaf 5 euro."





Alle info op www.wafeltjes.be