Vzw ACH JA organiseert jazzconcert 23 maart 2018

De vzw ACH JA, bekend van het jaarlijkse Music for Life-evenement 'De Warmste 24 Uren', organiseert vanavond een optreden van Adriaan 'Jahdri' Adriaensen. De jazzgitarist komt spelen in 't Veurleste, de cafetaria van parochiezaal Koekoek. Adriaensen is een 22-jarige muzikant uit Schelle die jazzgitaar studeerde aan de Jazz Studio in Antwerpen. Hij vindt zijn inspiratie bij grootheden als B.B. King, Eric Clapton, Wes Montgomery, Albert Collins en Dexter Gordon. Zijn optreden vangt aan omstreeks 21.30 uur en omvat twee sets van een half uur. Hij brengt een mix van bekende nummers en eigen interpretaties. De deuren gaan open om 20 uur en de inkom is gratis. (BCOR)