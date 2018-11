Vzw ACH JA organiseert folkoptreden Ben Conaerts

21 november 2018

De vzw ACH JA, bekend van het jaarlijkse Music for Life-evenement ‘De Warmste 24 Uren’, organiseert op vrijdag 23 november een optreden van de Reet Rovers. Dat is een gezelschap van acht muzikanten uit de Reetse wijk Kleine Landeigendom met een voorliefde voor Ierse folkmuziek. Zij spelen zonder partituren en improviseren erop los met onder meer viool, mondharmonica, fluit en banjolele. Het optreden vindt plaats om 21 uur in zaal Koekoek. De toegang is gratis.