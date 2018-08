Vuurzee legt Garage Beerens in de as ZWARTE ROOKWOLK BOVEN A12 TIENTALLEN KILOMETERS VER TE ZIEN SANDER BRAL

03 augustus 2018

02u49 0 Aartselaar Een enorm inferno heeft Garage Beerens aan de A12 in Aartselaar gisteren compleet verwoest. De brand ontstond in een werkplaats en in een mum van tijd stond heel het gebouw in lichterlaaie. De hulpdiensten hadden 150 manschappen nodig om de vlammen onder controle te krijgen en het verkeer te begeleiden op de A12, die in beide richtingen volledig versperd werd.

Er doemde gisterennamiddag urenlang een gigantische zwarte rookwolk op vanuit Aartselaar, die van tientallen kilometers ver te zien was. Iets na vier uur ontstond een brand in een werkruimte van autobedrijf Beerens, waar banden opgeslagen liggen.





Een werknemer van het bedrijf probeerde de brand nog te blussen maar hij kon niet voorkomen dat enkele minuten later heel het gebouw in de fik stond. "Hij raakte bevangen door de rook en liep lichte verwondingen op", weet Mark Vanhecke (N-VA), plaatsvervangend burgemeester.





Helikopter en drone

"Ook een omstaander en een brandweerman ademden te veel zwarte rook in en raakten lichtgewond. De brand sloeg ook even over op isolatiemateriaal van het aanpalende bedrijf Grundfos Bellux maar dat was snel ingeperkt. Alle omliggende brandweerkorpsen moesten ter plaatse komen samen met de civiele bescherming en tal van politiediensten met zelfs een helikopter en een drone. In totaal moesten zo'n 150 manschappen in actie treden. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd dat gecoördineerd werd vanuit het gemeentehuis. Dankzij alle aangestuurde wagens, in het bijzonder de gigantische tankwagen uit Boom, was er nooit een watertekort om het vuur te lijf te gaan. De omliggende bedrijven stelden ook hun watervoorzieningen ter beschikking."





Sprinklersysteem buren

Zo ook het aanpalende bedrijf Menken, dat 480.000 liter water voor het sprinklersysteem heeft opgeslagen.





"Ik werd plotseling opgeschrikt door verschillende ontploffingen en hoorde het brandalarm bij Beerens afgaan", herbeleeft Bert De Ridder, ceo bij Menken. "We hebben onmiddellijk de brandweer opgetrommeld om enerzijds de brand te blussen en anderzijds ervoor te zorgen dat die niet zou overslaan op ons bedrijf met een watergordijn. Dankzij het adequate optreden van brandweer kent ons bedrijf geen schade. Gelukkig maar, want wij hebben verschillende olieën opgeslagen om pinda's en dergelijke te roosteren. Bovendien zat de wind gunstig voor ons en hebben we nog maar net de populieren gerooid die tussen ons bedrijf en Beerens staan. We hebben veel geluk gehad."





Door de grote rookpluim en de plaats die hulpdiensten nodig hadden om de vlammen te lijf te gaan, werd de volledig A12 versperd in beide richtingen. Rond 20 uur was de vlammenzee volledig onder controle. De A12 kon systematisch weer vrijgemaakt worden.





Roetneerslag

Sommige gestrande reizigers werden lichtjes onwel door de hitte.





De schade in het bedrijf moet nog opgemeten worden maar op het eerste zicht lijkt die enorm. Het bedrijf stond vol met wagens en auto-onderdelen die mogelijk allemaal verloren zijn.





Mensen panikeerden ook door roetneerslag van de brand. Die is volgens het gemeentebestuur onschadelijk en mag door de omwonenden zelf opgeruimd worden.





***





Verkeershinder tot in Willebroek

De zware brand in autohandel Beerens heeft ook voor verkeersellende gezorgd in Willebroek en zelfs Mechelen.





"Er was ook roetneerslag", meldt de politiezone Mechelen-Willebroek. "Het ging om isolatiemateriaal. Er is geen reden tot paniek." Vooral in Heindonk waren er meldingen van brokstukken die in de tuinen waren terecht gekomen. "Iedereen mag dit gewoon opruimen en bij het restafval sorteren", klonk het nog. "Wie groenten uit de tuin opeet, wast ze best eerst."





De verkeersellende duurde nog tot laat gisteravond. De autosnelweg werd in beide richtingen afgesloten voor de hulpdiensten en de rookontwikkeling. Het verkeer richting Antwerpen moest aan het op- en afrittencomplex van de A12 met de N16 in Willebroek de autostrade verlaten om nadien in Mechelen de E19 opnieuw op te gaan. Binnen de kortste keren kwamen door die omleidingsroute ook alle secundaire wegen in Willebroek en Mechelen vast te zitten.





De politiezone hield een oogje in het zeil. "Patrouilleploegen hebben er voor gezorgd dat het verkeer op de kruispunten langs de weg perfect door kon", besluit politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "We hebben ook nagekeken of er iemand hinder ondervond van de warmte in de auto's in de file. We hebben uiteindelijk nergens moeten ingrijpen. Niemand werd onwel." (TVDZM)