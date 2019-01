Voormalig handelspand doet dienst als pop-upgalerij Ben Conaerts

14 januari 2019

13u08 0

Het voormalige handelspand op de Kapellestraat 104 is dezer dagen weer omgetoverd tot een pop-upkunstgalerij. Nog zeker tot en met 31 maart kan je er werken gaan bezichtigen van vijf kunstenaars, met name Mia Moortgat, Henri Pockelé, Rachel Cornelis, Katja Van Crombrugge en Marleen De Laet. Je vindt er onder meer schilderijen van de Antwerpse haven, kleurrijke beeldhouwwerkjes en moderne juwelen in zilver en leder.

“In dit pand was vroeger een zonnebankcentrum gevestigd”, zegt Mia Moortgat. “Nu wordt de ruimte, in afwachting van een eventuele verkoop, gebruikt als pop-upgalerij. Voor mij is het nog eens een kans om in de eigen gemeente tentoon te kunnen stellen. Indien de expo een succes wordt, is er nog altijd een verlenging mogelijk.”

De galerij is open op woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.