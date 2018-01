Voorlopig geen 'vreemdelingentaks' in Aartselaar 31 januari 2018

Er komt voorlopig geen zogeheten 'vreemdelingentaks' in Aartselaar. "Voor we daar aan toe zijn, moeten we eerst werk maken van een globale visie rond vreemdelingen- en nationaliteitsdossiers", vindt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Op voorstel van Vlaams Belang werd de voorbije gemeenteraad opnieuw de invoering van een zogeheten 'vreemdelingentaks' behandeld. De oppositiepartij wil een retributiereglement invoeren voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart voor vreemdelingen. "De gemeentelijke belastingen die verbonden zijn aan het afleveren van deze kaart, zijn zo goed als gelijk aan die van het afleveren van een Belgisch identiteitsdocument. Maar dit volstaat niet om de administratieve kosten te dekken die de gemeente moet maken om de documenten te kunnen afleveren", zegt Rita Ceulemans (Vlaams Belang).





"Ik ben het voorstel genegen", reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "Maar het heeft weinig zin om hier een tarief voor aan te rekenen als je nog geen globaal systeem hebt uitgedokterd rond de vreemdelingen- en nationaliteitsdossiers. Je kan moeilijk 50 euro aanrekenen voor een vervanging van de A-kaart, terwijl je voor de eerste A-kaart maar een fractie vraagt. Dat is gewoon niet logisch. Ik stel dus voor dat we eerst een globaal retributiereglement ontwikkelen, alvorens ons vast te pinnen om slechts één deelaspect. Het aantal keer dat zo'n verlening of vervanging in onze gemeente voorkomt, kan je trouwens op één hand tellen." (BCOR)