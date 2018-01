Voordracht over schilders en hun oogafwijkingen 02u31 0

Het Davidsfonds van Aartselaar heeft op dinsdag 9 januari oogarts Frank Goes te gast. De dokter geeft een voordracht met de titel 'Door het oog van de schilder'. Daarin wordt het verband gezocht of ontkracht tussen bepaalde oogafwijkingen en de invloed daarvan op het werk van een aantal gekende kunstschilders. Onder meer Rembrandt, Turner, Munch, Dürer, Degas, Picasso, Monet, Titaan en Van Gogh passeren de revue. Na de lezing volgt een voorstelling over de ngo 'Licht voor de wereld', die blindheid bestrijdt in Afrika. De voordracht vindt plaats om 20 uur in CC 't Aambeeld. De inkom bedraagt 8 euro en reserveren kan via 03/877.28.75 of cultuur@aartselaar.be. (BCOR)