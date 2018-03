Voor het eerst speelstraten in zomer 31 maart 2018

03u16 0

Vanaf deze zomer kunnen buurtbewoners het initiatief nemen om van hun straat een speelstraat te maken. De straat wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en kinderen kunnen veilig op straat spelen.





Nadat er de voorbije jaren al wat vraag naar was, zullen er deze zomer ook effectief speelstraten zijn in Aartselaar. De voorbije gemeenteraad werd hiervoor een gemeentelijk reglement goedgekeurd. "Een speelstraat kan worden ingericht in schoolvakanties, telkens van 10 tot 20 uur", zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht. "Enkel bewoners zelf mogen dan nog door de straat rijden, aan wandeltempo en rekening houdend met spelende kinderen. Straten met doorgaand verkeer of openbaar vervoer komen niet in aanmerking." Speelstraten kunnen op een vaste dag in de week, in het weekend of voor een periode van zeven of veertien opeenvolgende dagen worden ingericht. Maar het initiatief moet van de bewoners zelf komen. Twee peters of meters uit de straat engageren zich voor de organisatie. "Zij staan bijvoorbeeld in voor de plaatsing van de hekken en zijn onze contactpersoon", zegt schepen voor Jeugd Mark Vanhecke (N-VA).