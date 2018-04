Voor het eerst Buitenspeeldag 17 april 2018

02u31 1

Aartselaar neemt op woensdag 18 april voor het eerst deel aan de 'Buitenspeeldag'. Voor de gelegenheid organiseert de jeugddienst op verschillende locaties heel wat activiteiten. Kinderen kunnen zich op de sportterreinen uitleven op springkastelen of deelnemen aan een reuzedartstornooi. Wie wil, kan zijn beste dansmoves bovenhalen in de kinderdisco. Voor kapoenen die graag lekker gek doen, is er een workshop circustechnieken. De Solhofdreef wordt helemaal verkeersvrij gemaakt en wordt de plek om te dansen, te tekenen en twister te spelen. In het Solhofpark kunnen stoere jongens en meisjes deelnemen aan toffe bosspelen of kampen bouwen. De bibliotheek is aanwezig om kinderen te laten proeven van de meest fantastische boeken. Verder staat er nog een workshop gepland rond het maken van dromenvangers. De activiteiten vinden plaats van 13 tot 17 uur en zijn gratis. (BCOR)