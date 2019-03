Voka boos na farce met nieuwe verkeerslichtenregeling: “Maak van A12 volwaardige snelweg” Sander Bral

18 maart 2019

19u02 0 Aartselaar Vorm de A12 om tot een volwaardige snelweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dat is het voorstel waarmee ondernemerskoepel Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland naar de Vlaamse overheid stapt. De oproep komt er naar aanleiding van het enorme fileleed dat de gewijzigde verkeerslichtenregeling maandagochtend teweegbracht in Aartselaar.

Met enige trots kondigde het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid enige tijd terug aan de kruispunten over de A12 in Aartselaar en Wilrijk te gaan aanpakken. Een wijziging van de verkeerslichtenregeling zou voor een betere doorstroming moeten zorgen en voor veiligere kruispunten. De kruispunten in Aartselaar en Wilrijk zijn namelijk niet onbesproken en er vielen in het verleden al verschillende dodelijke slachtoffers.

Meteen uur file

De nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling ging maandagochtend van start aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg in Aartselaar. Het resultaat was tien kilometer file in zowel de richting van Antwerpen als Brussel. Omdat het verkeer op de hoofdrijbaan van de A12 minder lang groen had, was het op dag één van de gewijzigde situatie al meteen een uur file rijden in beide richtingen. Aanvankelijk veegde Wegen en Verkeer de kritiek onder tafel maar later op de dag trok het Agentschap zijn staart terug in en werden de verkeerslichten dezelfde dag nog aangepast. De zwarte punten blijven conflictvrij maar het verkeer op de hoofdrijbaan geniet sinds de maandagavondspits terug langer van het groene licht.

Ook Voka - Kamer van Koophandel afdeling Antwerpen-Waasland moeit zich in de discussie rondom de kruispunten op de A12. “Het is een goede zaak dat Wegen en Verkeer de gevaarlijke situaties op de A12 wil aanpakken want we blijven signalen van bezorgde ondernemers ontvangen”, zegt Dirk Bulteel Voka Antwerpen-Waasland. “Bedrijven zetten in op een mentaliteitswijziging door fietsgebruik en openbaar vervoer te stimuleren. Aanvankelijk met succes, maar door de verkeersveiligheidsproblematiek beginnen ondernemers te twijfelen om daar nog voluit in te investeren.”

“Er was dus inderdaad nood aan ingrepen, maar de doorstroming door nieuwe lichtenregeling is dramatisch”, benadrukt Bulteel. “De echte oplossing voor het probleem is de omvorming van de A12 tot een volwaardige snelweg met ongelijkvloerse kruisingen. Wij vragen dan ook dat de Vlaamse overheid inzet op de belofte om met die omvorming te starten tegen 2021.”