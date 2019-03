Voetganger (34) overlijdt na aanrijding op A12,

zwarte kruispunten worden aangepakt Sander Bral

06 maart 2019

16u27 0 Aartselaar Een 34-jarige man uit Aartselaar is ter plekke overleden nadat hij woensdagochtend werd aangereden op een kruispunt op de A12 in Aartselaar. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om te achterhalen of het slachtoffer het rode licht negeerde. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer gaat de verkeerslichten aanpakken om conflicten op de gevaarlijke kruispunten te verminderen.

Heel vroeg woensdagochtend werd een man aangereden terwijl hij het kruispunt overstak van de A12 met de Guido Gezellestraat en de Helststraat in Aartselaar. De bestuurder van de wagen reed over de middenberm richting Brussel en kon een aanrijding met de 34-jarige man uit de buurt niet meer voorkomen. De bestuurder belde meteen de hulpdiensten, die ter plaatse kwamen. Alle hulp kwam echter te laat, het slachtoffer stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

Niet onder invloed

Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken, mogelijk stak de voetganger de A12 over door het rode stoplicht. Dat laatste werd nog niet officieel bevestigd. Wel is het zeker dat de bestuurder niet te snel reed en niet onder invloed was. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden was de A12 volledig versperd richting Brussel.

97 ongevallen

De kruispunten over de A12 in zowel Aartselaar als Wilrijk zijn niet onbesproken. In de periode 2014-2016 vonden er al 97 ongevallen plaats. In drie vierde van de gevallen ging het om aanrijdingen tussen personenwagens of vrachtwagens. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer maakte eerder al bekend die vijf kruispunten zo snel mogelijk aan te pakken.

“De regeling van de verkeerslichten wordt aangepast zodat de kruispunten minder conflictsituaties veroorzaken. Op die manier zijn er ook minder blokkeringen en zal de doorstroming op de kruispunten vlotter kunnen verlopen. Volledig conflictvrij zullen ze echter nog niet zijn na de ingrepen. Voorzichtigheid blijft dus nodig.”