Vlaams Belang: "Hang Vlaamse Leeuw op 11 juli" 11 juli 2018

02u29 0

Vlaams Belang Aartselaar roept de inwoners op om op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit te hangen. Wie aan de oproep gehoor geeft, wordt door de partij beloond met een zelfklever. Daarop prijkt de boodschap 'Trots Vlaming én Aartselarenaar'. "11 juli is niet alleen een feestdag, het is ook een politieke strijddag waarop we onze Vlaamse identiteit in de verf zetten. Dat is meer dan ooit nodig, nu de voltallige politieke klasse de Vlaamse eisen verticaal in de diepvries plaatste. In 1996 stemde het Vlaams Parlement al een resolutie voor een volwaardige erkenning van 11 juli als wettelijke, betaalde feestdag. Vandaag, 22 jaar later, is deze resolutie nog steeds dode letter", zegt Mike Schuurmans, die is aangeduid als lijsttrekker voor Vlaams Belang Aartselaar. Steegmans, 31, werkzaam als winkelmanager en vader van een zoon van vijf, wordt daarbij ondersteund door gemeenteraadslid Rita Ceulemans, die de tweede plaats bekleedt. (BCOR)