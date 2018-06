Vice Festival zoekt discobars 07 juni 2018

De organisatoren van het Vice Festival, dat begin augustus plaatsvindt op het Oeyvaersbosch, zijn op zoek naar discobars. Die zouden een plaats krijgen op de afterworkparty op vrijdag 3 augustus. "We willen met ons evenement alle leeftijden aanspreken", klinkt het bij de vzw Crystal Events. "Vroeger kwam je in het uitgaansleven in de Rupelstreek heel wat discobars tegen. Wij willen enkele van die discobars van toen onderbrengen in onze afterworktent." Het Vice Festival wordt voor het eerst georganiseerd op twee dagen, met name vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus. De eerste avond staat een afterworkparty op het programma, de volgende dag is er een dancefestival. Wie de organisatoren verder kan helpen, kan contact opnemen via info@crystalevents.be. (BCOR)