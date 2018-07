Vanden Borre Kitchen opent nieuwe winkel aan A12 03 juli 2018

Op vrijdag 6 juli opent langs de Boomsesteenweg een gloednieuwe winkel van Vanden Borre Kitchen. Het gaat om het eerste filiaal in de provincie Antwerpen.





Na Drogenbos, Gent-Oostakker en Kuurne krijgt ook Aartselaar zijn eigen Vanden Borre Kitchen. De gloednieuwe winkel moet uitgroeien tot een hotspot voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe keuken en keukenelektro. Je vindt de winkel op de Boomsesteenweg, in het pand waar vroeger de Zetelboetiek was gevestigd. "Het is de ideale locatie voor ons nieuwe filiaal", zegt winkelverantwoordelijke Ehsan Tofangsaz. "Niet alleen is er hier veel passage en genieten we van een grote zichtbaarheid, we kunnen ook uitpakken met een showroom van 450 vierkante meter. Hier zullen permanent tien keukens te ontdekken zijn."





Ehsan zelf zal ondersteund worden door een team van twee medewerkers. In september komt daar nog een derde kracht bij. "De klant wordt in de zoektocht naar een nieuwe keuken van begin tot einde begeleid en opgevolgd", zegt Ehsan. "Klanten krijgen zo goed als carte blanche om hun ideale keuken te ontwerpen."





De winkel is vanaf vrijdag 6 juli geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. (BCOR)