Valentijnsontbijt voor kankerpatiëntjes

De Aartselaarse vzw Klein Geluk heeft 65 zieke kindjes in het UZA, samen met hun ouders, verwend met een lekker Valentijnsontbijt. Daarnaast kregen ze ook allerlei cadeautjes, speelgoed, ballonnen en zelfs een glaasje kinderchampagne. "We hebben dat gedaan met onze breedste glimlach en vanuit het diepst van ons hart", luidt het bij de mensen van Klein Geluk. "Daarmee hebben we hopelijk heel veel fonkelende sterretjes in kinderoogjes kunnen toveren."





De vzw Klein Geluk zet zich al sinds 2009 in om mensen - van welke leeftijd dan ook - tijdens en na kanker te helpen. Dat gebeurt onder meer met babbelmomenten, activiteiten en een persoonlijke begeleiding. Meer info is te vinden op de website www.vzw-klein-geluk.be.





